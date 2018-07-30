Otoda VIP’i icat etti, dünya markası oldu

Murat GÜLDEREN

Yaklaşık 30 yıl önce dünyanın ilk VIP minibüsünü tasarlayarak bu alanda bir akım başlatan Türk firması Ertex Otomotiv, bu girişimiyle milyar dolarlara hükmeden bir “VIP Otomobil Dizaynı” sektörünün doğmasına da ön ayak oldu. 4 kıtaya ihracat yapan Ertex Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Öncülük ettiğimiz bu sektörde yüzde 100 yerli, el yapımı tasarımlarımızla kısa sürede ‘dünya markası’ haline geldik. Yani sıfırdan marka olunabileceğini dünyaya ispat ettik. Global pazarın şu an yüzde 40’ını domine ediyoruz. Müşterilerimiz çoğunlukla ulusal ve uluslararası siyaset, iş ve sanat dünyası” dedi.

Yılda 200 araç

Kişisel zevke göre verilen siparişleri yetiştirebilmek için 3 vardiya ile tam kapasite çalıştıklarına dikkat çeken Salih Malkoç şöyle devam etti: “Bir aracın yapımı ortalama 1,5 ay sürüyor. Yılda yaklaşık 200 aracı VIP’e çeviriyoruz ve tasarladığımız her iki araçtan birini sipariş kapsamında ihraç ediyoruz.”

Satışları ikiye katladı

Avrupa'da başta Fransa, Almanya, Hollanda olmak üzere tüm AB ülkelerinden; Asya ve Orta Doğu'da ise ağırlıklı olarak Azerbaycan, Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’dan ciddi talep aldıklarını kaydeden Salih Malkoç şu bilgileri verdi: “Bu yılın ilk 6 ayında satışları ikiye katlayarak 47 araç ihracı gerçekleştirdik. Yaptığımız tasarımlar, Türkiye'ye büyük katma değer artışı ve döviz girdisi sağlıyor. Almanya'dan gelen araçları VIP tasarımına çevirip, 3 katı değer kazandırarak ihraç ediyoruz. Müşterilerimizin tercihi daha çok Mercedes Vito, V Class, Sprinter, Maybach, Volkswagen Caravella, Crafter ve CadillacEscalade sınıfından araçlar oluyor.”

Orta Doğu limuzinci

Orta Doğu ülkelerinin daha çok limuzin modellerine talip olduğunu kaydeden Salih Malkoç şöyle devam etti: “Limuzin modeli, Ertex Otomotiv’in dünyada ilk defa minibüsleri uzatıp, VIP limuzin haline getirmesi ile geliştirildi. Limuzin modelinde araç uzatılarak daha geniş ve konforlu kullanım alanı sağlıyoruz. Bu modelimiz Orta Doğu ülkelerindeki müşterilerimizden yoğun ilgi görüyor. Avrupa ülkelerindeki müşterilerimiz ise daha çok Business Edition modelimize ilgi gösteriyor. Bu modelde keskin hatlar bulunmuyor. Tamamen Ertex Otomotiv’in tasarladığı, sade görünümlü ve fonksiyonel özelliklere sahip bir araç sınıfı. Ertex olarak biz, tasarımı, 'Geleneğin ve teknolojinin birlikteliği, ultra-lüks ambiyans ve ideal ofis ortamının kaynaşması' olarak tanımlıyoruz.”

Yüzde 20 Büyüyor

Salih Malkoç, yılda yüzde 20 büyüme kaydettiklerini de aktararak "Bu, yıllık araç kapasitemizin yüzde 20 artması anlamına geliyor. Yıllık 15 Milyon Euro olan ciromuzun yüzde 40’ını ihracat oluşturuyor. Yılda ortalama 150 - 200 araç üretiyoruz. Türkiye'den de ciddi talep alıyoruz. Ayrıca araçlarımızın güvenlik homologasyon testleri uluslararası güvenlik testi kuruluşu Applus+ IDIADA tarafından yapılıyor. Araçlarımızın Avrupa standartlarında güvenlik kriterlerini sağladığına dair sertifikaları bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

A'dan Z'ye Konfor

Bir VIP araçta olması gereken her şeyi düşündüklerine vurgu yapan Salih Malkoç “Oyun konsolları, TV, DVD, masaj koltukları, kahve makineleri, bilgisayarlar neredeyse standart haline geldi. Ama herkesin kendine göre bir lüks anlayışı var ve biz bu alanda tüm ihtiyaçları A'dan Z'ye karşılıyoruz.” diye konuştu.

İlk Sürücüsüz VIP

Birçok otomobil üreticisinin 2020'de en az bir adet sürücüsüz araç modelini pazara sunacağını ifade eden Malkoç, “Gelecek elektrikli ve sürücüsüz araçlarda. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu, ihtiyaç duyduğu özel alanı temin etmek için şoför kabini ile arasında izolasyonu tercih ediyor. Müşteri kitlemizin sürücüsüz araçlara da yoğun talep göstereceğini öngörüyoruz ve bu araçlar yola çıktığında biz de en az bir üretici ile birlikte çalışarak sürücüsüz VIP araçlar tasarlayıp, hizmete sunmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Helikopter Atağı

1989 yılında dünyanın ilk VIP minibüsünü tasarlayan Ertex, 2004 yılında dünyanın ilk minibüs limuzinini üretti. Ertex, 2017 yılında TAI işbirliği ile ilk yerli VIP helikopteri “Ertex VIP Helikopter T625 - V (VIP)”i üretti. Ertex Otomotiv, zırlı VIP minibüs üretimi de gerçekleştiriyor.