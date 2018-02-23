Otogardaki cinsel saldırıda iki şoföre 48 yıl hapis isteniyor



‘TERMOSLA BAŞINA VURDULAR’

İdil Janet Demiray

20 yaşındaki yüzde 40 işitme engelli E.S. adlı genç kadın, 2 Aralık 2016’da İstanbul Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda dehşet dolu bir gece yaşadı.Ünlü bir otobüs firmasında çalışan 2 şoför, genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Yaşanan saldırının ardından şoför Mehmet E. (45) ile Serhat O. (37) hakkında yüzde 40 işitme engelli E.S.’ye (20) cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açılmıştı.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet E. ve Serhat O. ile şikâyetçi E.S. avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşma savcısı, sanıklardan Mehmet E.’ye cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 27 yıl hapis cezası verilmesini, Serhat O.’nun ise cinsel saldırı suçuna yardım etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre mütalaasını veren savcı, Serhat O.’nun kullandığı otobüsün elinde çantaları ile yol kenarında bekleyen E.S.’yi görünce durduğunu, diğer sanık Mehmet E.’nin de Beşiktaş’a gitmek istediğini söyleyen genç kadına işleri bitince metroya bırakabileceklerini söylediğini belirtti.Mehmet E.’nin otobüsün arka tarafında genç kadına saldırdığını, direnince termosla kafasına vurduğunu ifade eden savcı, E.S.’nin otobüsten inmesine engel olan sanıklardan Mehmet E.’nin cinsel saldırıda bulunduğunu, diğer sanığın da gülerek otobüsün kapılarını kilitlediğini dile getirdi.Savcı, E.S.’nin metroya bırakıldıktan sonra hemen özel güvenliğe “tecavüze uğradığını” söylediğini vurguladı.Sanıkların E.S.’nin 200 TL para karşılığında birlikte olmayı kabul ettiği yönündeki ifadelerine itibar edilmemesi gerektiği kaydeden savcı, cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme, davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da mağdur E.S. yanında davaya katılmasını kabul ederek duruşmayı erteledi.