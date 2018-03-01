Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı! Polis ateş açtı

İstanbul Başakşehir'de otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Polis, kaçmaya çalışırken çok sayıda araca çarpan zanlıları, aracın tekerleklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı. O anlar  mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı

01 Mart 2018, Perşembe 11:30
Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı! Polis ateş açtı
İstanbul Başakşehir'deki olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil hırsızları, araçlarıyla bir aracın yanına yanaştıkları sırada, yoldan geçen polis ekipleri de şüphelendikleri bu kişilere doğru ilerledi.

Polisi fark eden şüpheliler çalıntı olan araçlarına binerek kaçmaya başladı. Bir süre kaçan şüphelileri  polis ekipleri bir sokakta sıkıştırdı.
 

ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTILAR


Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaldırımda çıkarak  ilerlemeye çalıştı. Bu sırada park halindeki çok sayıda araca çarpan şüpheliler başarılı olamayınca geri geri kaçmaya çalışırken başka bir araca daha çarptı. 


 

POLİS ATEŞ AÇTI


Polis ekipleri önce havaya ateş açtı. Şüpheliler durmayınca bu kez aracın lastiklerine ateş açıldı. Uzun uğraşlar sonunda araçları duvar ile otomobil arasında sıkışan şüpheliler gözaltına alındı.



 

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR


Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor. Olayı anlatan bir mahalle sakini kadın, "Sesleri duyduk, oğlum 'eğil' dedi yere eğildik. Eğildikten sonra bekledik biraz. Oğlum 'Herhalde hırsız yakaladılar' dedi.  Çok silah sesi duyduk. Araçlar  hasar görmüştü" diye konuştu.

Alper KORKMAZ - İSTANBUL
 


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