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Otomobil ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 16 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde otomobil ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 2’si ağır 16 kişi yaralandı

Otomobil ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 16 yaralı
Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolunda Kangal ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Kurusırt mevkisinde meydana geldi. Erdal Kösedağ idaresindeki  otomobil ile Kastamonu’dan Elazığ’a giden yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan Aydın Ak idaresindeki  minibüs kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte Hasan Kösedağ, İsmail Evran, Felemez Serin, Erkan Gezer, Halil Doğaner, Mustafa Uçar, Abdulkadir Uçar, Erdal Kösedağ, Cömert Atan, Tarık Doğaner, Osman Aktaş, Ali Kaya, Abdullah Uçar ve Abdurrahman Demir yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Kazada minibüs devrilirken, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kösedağ ile Hasan Kösedağ Kangal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Erdal ve Hasan Kösedağ ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Harun Üngör /İHA)
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