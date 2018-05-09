Otomobil kiralayıp hırsızlık yapmış

Büşra Kamış

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beyazevler Mahallesi'ndeki bir kafeye hırsız girdiği ihbarı aldı.Olay yerine giden ekipler, zanlıyı iş yerinden çaldığı televizyon ve güvenlik kamerası kayıt cihazını bir otomobile yükleyip kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı.Kullandığı aracı kiraladığı tespit edilen şüpheli Özcan A'nın (27), aynı araçla daha önce Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir lokantadan televizyon, dizüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldığı belirlendi.Gözaltına alınan Özcan A'nın ifadesinde, "birçok kişiye borcu olduğunu, alacaklı olan kişilerin kendisini tehdit ettiğini, borcunu ödeyebilmek için hırsızlık yaptığını" iddia ettiği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.