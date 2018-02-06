Otomobil minibüslere çarptı: 2 ölü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, otomobilin park halindeki 2 minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Otomobil minibüslere çarptı: 2 ölü
Bayraklı istikametinden Çiğli’ye seyreden Cevdet Ardıç (26) idaresindeki otomobil, Anadolu Caddesi 10 Nisan Köprüsü yakınlarında park halindeki minibüslere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS ekipleri sevk edildi.


2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Sağlık ekipleri sürücü Ardıç ve yolcu Onur Taşatan’ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ardıç ve Taşatan’ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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