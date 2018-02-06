Otomobil minibüslere çarptı: 2 ölü



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İdil Janet Demiray

Bayraklı istikametinden Çiğli’ye seyreden Cevdet Ardıç (26) idaresindeki otomobil, Anadolu Caddesi 10 Nisan Köprüsü yakınlarında park halindeki minibüslere çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri sürücü Ardıç ve yolcu Onur Taşatan’ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ardıç ve Taşatan’ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.