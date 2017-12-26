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Otomobil su kanalına uçtu, sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçarken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

Otomobil su kanalına uçtu, sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Stad Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu.

BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI


Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı. Otomobil sürücüsünün olası bir boğulma tehlikesini de atlattığı öğrenildi.



OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif yara alarak kazayı atlatan sürücü ayakta tedavi edildi.
Kaza sonrası yarısı suya gömülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
 
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, suya gömülen otomobil ise çekici yardımı ile düştüğü su kanalından çıkartıldı.
 
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