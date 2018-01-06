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Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
 

Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaza, Viranşehir-Diyarbakır Karayolu İso Harabeleri kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, aynı yöne gitmekte olan inşaat tahtaları yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

TAHTALAR OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ


Çarpmanın etkisiyle römorktaki tahtalar otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada otomobilde bulunan Hüsna E., Fatma S., Mahir S., Gülbahar S. ve Sebahattin S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Hüsna E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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