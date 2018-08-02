Otomobil ve hafif ticari araç satışları düştü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %32,64 azaldı ve 42.024 adet oldu. Geçen sene 62.384 adet satış gerçekleşmişti.

10 BİN 710 ARAÇ SATILDI

2018 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Temmuz ayına göre %46,22 azaldı ve 10.710 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.913 adet satış yapılmıştı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı yedi aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 azalarak 406.082 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı yedi aylık dönemde ise 483.455 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Temmuz ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %13,69 oranında azalarak 317.894 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 368.308 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,41 azalarak 88.188 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 115.147 adet satış gerçekleşmişti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2018 yılı Temmuz ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %13,6 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %23,6 ve 2000cc üstü otomobillerde %27,2 azalış izlendi. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda 104 adet elektrikli ve 2.510 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %41,39 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 131.568 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %59,98’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %64,84’e yükseldi. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %83,81’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %54,7 pay alan C (173.936 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50,8 pay, 161.389 adet) oldu.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %69,06 pay ile Van (60.903 adet), ardından %12.41 pay ile Kamyonet (10.941 adet), %10,14 pay ile Pick-up (8.940 adet) ve %8,40 pay ile Minibüs (7.404 adet) yer aldı."