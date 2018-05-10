Otomobile zulalanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'
nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat doğrultusunda uyuşturucu yüklü araç durduruldu.
7 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araca zulalanmış 7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Mine Bozkurt