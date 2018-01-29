Otomobilin camını kırıp 35 bin euro çaldılar

Adana'da motosikletli hırsızlar, bir kuruyemiş şirketine ait otomobilin camını kırarak, koltuğa bırakılan poşetteki 35 bin euroyu çalıp, kaçtı

Otomobilin camını kırıp 35 bin euro çaldılar
Adana'da bir kuruyemiş şirketinde çalışan Sefa Bağıt (42), iş yerine ait 35 bin euro'yu çekmek için merkez Seyhan ilçesindeki ATİKOP İş Merkezi’nde bulunan banka şubesine gitti.


CAMI KIRIP PARALARI ALDILAR


Bankaya girip parayı çeken Bağıt, daha sonra otomobilin sürücü koltuğuna parayı bırakıp, başka işlerini halletmek için uzaklaştı. Bu sırada, motosikletli 2 kişi, camını kırdıkları otomobilden poşet içerisindeki 35 bin euro'yu alarak kaçtı.


HIRSIZLAR ARANIYOR


Döndüğünde otomobildeki paranın çalındığını fark eden Bağıt’ın ihbari üzerine harekete geçen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




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