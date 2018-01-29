Otomobilin camını kırıp 35 bin euro çaldılar



CAMI KIRIP PARALARI ALDILAR



HIRSIZLAR ARANIYOR

Gizem Yetil

Adana'da bir kuruyemiş şirketinde çalışan(42), iş yerine ait 35 bin euro'yu çekmek için merkez Seyhan ilçesindeki ATİKOP İş Merkezi’nde bulunan banka şubesine gitti.Bankaya girip parayı çeken Bağıt, daha sonra otomobilin sürücü koltuğuna parayı bırakıp, başka işlerini halletmek için uzaklaştı. Bu sırada, motosikletli 2 kişi, camını kırdıkları otomobilden poşet içerisindeki 35 bin euro'yu alarak kaçtı.Döndüğünde otomobildeki paranın çalındığını fark eden Bağıt’ın ihbari üzerine harekete geçen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.