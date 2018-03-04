Otomobilinin motorundan tabanca yakıt kapağından esrar çıktı

Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçınca kaza yaptıktan sonra kovalama sonrasında yakalanan şahsın otomobilinin motorunda ruhsatsız tabanca, yakıt deposu kapağında ise esrar ele geçirildi

04 Mart 2018, Pazar 10:36
Otomobilinin motorundan tabanca yakıt kapağından esrar çıktı
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda şüphelenilen 01 EDV 14 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücüsü Yılmaz G. durmayarak kaçmaya başladı. Yenibaraj Mahallesi'nde polis arabasına ve bulvardaki park halindeki başka bir araca çarpan otomobil, hareket edemeyince sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Polis havaya ateş ederek kısa süren bir kovalamanın ardından Yılmaz G.'yi yakaladı. 



Otomobilde yapılan aramada kaput altı motor kısmında ruhsatsız bir tabanca ve şarjör ele geçirildi. Otomobilin yakıt deposu kapağının içinde de 4 poşet içinde 20 gram esrar bulundu. 



İHA


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