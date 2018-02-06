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Otomobille takip ettiği kadına tacizde bulunup, yerde sürükledi

Ankara'da yolda yürüyen B.K. adlı kadını otomobille takip ederek sözlü tacizde bulunan, ardından tartıştığı sırada da kolundan tutarak aracıyla yerde sürükleyen Z.Ö., yakalandı. Yaralanan kadın ise hastanede tedaviye alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, olaya büyük tepki gösterdi.

Otomobille takip ettiği kadına tacizde bulunup, yerde sürükledi
Ankara Keçiören'de yaşanan olay kan dondurdu.

İddiaya göre, Z.Ö., yolda yürüyen B.K.'yi otomobille takip ederek sözlü tacizde bulundu. Kendisini takip eden şüpheliye tepki gösteren B.K., aracın yanına giderek Z.Ö. ile tartıştı ve ardından elindeki taşla aracın camına vurdu.
 

KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ


Bu sırada otomobili kullanan Z.Ö., B.K.'nin kolundan tutup aracı süratle hareket ettirdi. Bir süre yerde sürüklenen kadın, şüphelinin elini bırakmasıyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde sürüklenmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar ve sıyrıklar oluşan B.K., hastanede tedaviye alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyip, şüpheli Z.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, olaya büyük tepki gösterdi.
 


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