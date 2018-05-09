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Otomotiv sektörü yeni rekora hazırlanıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, otomotiv sektöründe Avrupa pazarlarındaki toparlanmanın devam ettiğini belirterek, "İhracat ve üretim açısından rekorların kırıldığı geçen seneden bir miktar daha iyi bir yıl olma ihtimali çok yüksek" dedi

Otomotiv sektörü yeni rekora hazırlanıyor
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)  Genel Koordinatörü Hayri Erce, "Bursa OtoShow 2018" kapsamında geldiği kentte, 2017'nin ihracat ve üretim açısından verimli geçtiğini ancak  iç pazar satışlarının 2016'nın yüzde 2 civarında gerisinde kaldığını söyledi.
 
Türkiye'nin en büyük ihracat pazarının Avrupa olduğunun altını çizen  Erce, "Avrupa'daki toparlanmaya paralel olarak bizim ihracatımızda bir artış  oldu. Türkiye'de devreye giren yeni ürünlerin de Avrupa pazarlarında kabul  görmesi sayesinde ihracatımızı geçen yıl 1 milyon 333 bin adetle rekor seviyede  kapattık." diye konuştu.
 
Erce, geçen yıl 28,5 milyar dolar ihracat gelirinin elde edildiğini  vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"İhracattaki bu iyi performansa paralel olarak da üretimimizi yüzde 12'lik bir büyümeyle 1 milyon 670 bin civarında üretimle kapattık. Bunlara ek  olarak da yıllardır dış ticaret fazlası veren otomotiv sektörü hem ihracatta  birinci sektör olma konumunu devam ettirdi hem de 6,5 milyar dolar gibi rekor bir  dış ticaret fazlası vererek 2017'yi kapadı. 2017'ye baktığınız zaman iç pazarda  bir miktar geri kalmakla beraber toplam otomotiv sektörü açısından iyi bir yıl  oldu diyebiliriz. 2017, gerek üretim gerek ihracat gerekse dış ticaret fazlası  yönünden rekor bir yıl oldu. "
 

"NİSAN AYINDA YÜZDE 6 GERİLEME"

 
Otomotiv sektörünün iç pazarda bu yıl nisan ayına kadar iyi bir  performans sergilediğini anlatan Erce, "Nisan ayındaki yüzde 6 gerileme, dört  aylık süreci yüzde 1 gerilemeyle kapatmamıza neden oldu. Bu yılın ocak-nisan  döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı  dönemine göre yüzde 1,09 azalarak 229 bin 556 adet olarak gerçekleşti. Aynı  dönemde otomobil satışları yüzde 1,99 artarak 177 bin 418'e çıkarken, hafif  ticari araç pazarı da yüzde 10,29 azalarak 52 bin 138'e geriledi." şeklinde  konuştu.
 
Erce, otomobil tarafında yüzde 2 civarında 2017'ye göre pazarın daha  iyi sonuçlandığını gördüklerini belirterek, buna göre ticari vasıtalarda yüzde 10  civarında bir gerileme yaşandığına dikkati çekti.
 
Erce, iç pazardaki satışların bu yıl 925-975 bin adet aralığında  gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
 
"Geçen yılı 980 bin adet civarında kapatmıştık. Dolayısıyla bir miktar  daha geride kalma ihtimalimiz var. Avrupa pazarlarındaki toparlanma devam ediyor.  İhracat ve üretim açısından rekorların kırıldığı geçen seneden bir miktar daha  iyi bir yıl olma ihtimali çok yüksek. Üretim ve ihracat açısından geçen yılın  üzerine çıkabiliriz. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret fazlası açısından çok iyi  bir performans devam ediyor. Eğer iç pazar açısından da geçen yılın rakamlarına  ulaşabilirsek yılı başarılı şekilde kapatma ihtimalimiz var."

AA


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