Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç öldü

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

OTOPSİ YAPILACAK

Mine Bozkurt

Olay, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi giriş kapısı önünde saat 21.30´da meydana geldi.Can Mutlu´nun fakülte girişindeki banktaki hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mutlu´nun kalp krizine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi.Can Mutlu´nun uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı.Cesette enjektör, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Üniversiteyle hiçbir ilgisinin olmadığı belirlenen Can Mutlu´nun cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu´na gönderildi.