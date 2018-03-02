Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç öldü

Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü´nde 19 yaşındaki Can Mutlu oturduğu bankta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç öldü
Olay, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi giriş kapısı önünde saat 21.30´da meydana geldi.

Can Mutlu´nun fakülte girişindeki banktaki hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ


Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mutlu´nun kalp krizine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi.

Can Mutlu´nun uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı.

OTOPSİ YAPILACAK


Cesette enjektör, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Üniversiteyle hiçbir ilgisinin olmadığı belirlenen Can Mutlu´nun cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu´na gönderildi.
 


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