Oumar Niasse'den Cenk Tosun açıklaması

Erdinç Şahin

hakkında'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.Cenk çok iyi ve kaliteli bir forvet. Ona karşı Türkiye'de de oynadığım için onu iyi tanıyorum. Bize çok şey katacaktır. Ayrıcada geldi. Yeni oyuncuların takıma katılması her zaman rekabeti ve başarıyı tetikler.Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun'un transfer edilmesiyle'nin takımdan ayrılacağı söylentileri artmıştı ancak, 27 yaşındaki forvet son maçta West Bromwich karşısında takımının beraberlik golünü atmış ve taraftarının bir nebze de olsa yeniden güvenini kazanmıştı.