Oumar Niasse'yi İngiltere'den 3 takım istiyor

Erdinç Şahin

'nin'da forma giyme şansı'un da takıma katılışıyla iyice azalırken, Senegalli forvet içinkulüpleriveEverton'la görüşmelere başladı., Niasse için 13 milyon pound (yaklaşık 65 milyon TL) istiyor. 2015/2016 sezonunun devre arasındadan 18 milyon euroya takıma katılan Niasse, bir dönem Akhisarspor'da da forma giymiş ve 6 milyon euroya buradan Lokomotif Moskova'ya transfer olmuştu.Koeman döneminde şans bulamayan Niasse,'in arkasında kalmıştı. Niasse,'un transferiyle de forma giyme şansını iyice kaybetti.