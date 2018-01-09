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Oumar Niasse'yi İngiltere'den 3 takım istiyor

Cenk Tosun gelişiyle forma şansı mucizelere kalan Oumar Niasse'nin talipleri her geçen gün artıyor. 

Oumar Niasse'yi İngiltere'den 3 takım istiyor
Oumar Niasse'nin Everton'da forma giyme şansı Cenk Tosun'un da takıma katılışıyla iyice azalırken, Senegalli forvet için Premier Lig kulüpleri Crystal Palace, Brighton ve West Bromwich Everton'la görüşmelere başladı. 

Sam Allardyce, Niasse için 13 milyon pound (yaklaşık 65 milyon TL) istiyor. 2015/2016 sezonunun devre arasında Lokomotif Moskova'dan 18 milyon euroya takıma katılan Niasse, bir dönem Akhisarspor'da da forma giymiş ve 6 milyon euroya buradan Lokomotif Moskova'ya transfer olmuştu. 

Koeman döneminde şans bulamayan Niasse, Roberto Martinez'in arkasında kalmıştı. Niasse, Cenk Tosun'un transferiyle de forma giyme şansını iyice kaybetti. 


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