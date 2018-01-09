Oumar Niasse'yi İngiltere'den 3 takım istiyor

Oumar Niasse
'nin Everton
'da forma giyme şansı Cenk Tosun
'un da takıma katılışıyla iyice azalırken, Senegalli forvet için Premier Lig
kulüpleri Crystal Palace, Brighton
ve West Bromwich
Everton'la görüşmelere başladı.
Sam Allardyce
, Niasse için 13 milyon pound (yaklaşık 65 milyon TL) istiyor. 2015/2016 sezonunun devre arasında Lokomotif Moskova'
dan 18 milyon euroya takıma katılan Niasse, bir dönem Akhisarspor'da da forma giymiş ve 6 milyon euroya buradan Lokomotif Moskova'ya transfer olmuştu.
Koeman döneminde şans bulamayan Niasse, Roberto Martinez
'in arkasında kalmıştı. Niasse, Cenk Tosun
'un transferiyle de forma giyme şansını iyice kaybetti.
Erdinç Şahin