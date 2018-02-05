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Ovacık’ın Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kuruşu kuruşuna hesap verdi

Tunceli Ovacık’ın Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kurumun 1 yıllık gelir gider ve borç tablosunu 7 metrelik afişe bastırıp belediye binasına astırdı. Maçoğlu, “Harcadığımız her kuruşun hesabını halkımız görsün” dedi

Ovacık’ın Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kuruşu kuruşuna hesap verdi
Türkiye’nin tek Komünist Partili belediyesi olan Ovacık Belediyesi, 3 yıldır belediyenin gelir gider tablosunu halka duyurmak için yaptığı uygulamayı bu yıl da sürdürdü. Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin gelir- giderleri ile borç tablosunu kalem kalem yazdırdığı 7 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki afişi, kurumun binasına, giriş kapısının üzerine astırdı.

Başkan Maçoğlu, “Harcadığımız her kuruşun hesabını halkımız bize sorsun diye hesapları halka açıyoruz. Biz yönetime geldiğimiz zaman belediye zarardaydı ve borçları vardı, şimdi belediyemiz kara geçti ve nakit parası da var”dedi.

(DHA)

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