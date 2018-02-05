Ovacık’ın Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kuruşu kuruşuna hesap verdi

Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Ovacık Belediye Başkanı'nın bilinmeyenleri

İdil Janet Demiray

Türkiye’nin tek Komünist Partili belediyesi olan3 yıldır belediyenin gelir gider tablosunu halka duyurmak için yaptığı uygulamayı bu yıl da sürdürdü., belediyenin gelir- giderleri ile borç tablosunu kalem kalem yazdırdığı 7 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki afişi, kurumun binasına, giriş kapısının üzerine astırdı.Başkan Maçoğlu, “Harcadığımız her kuruşun hesabını halkımız bize sorsun diye hesapları halka açıyoruz. Biz yönetime geldiğimiz zaman belediye zarardaydı ve borçları vardı, şimdi belediyemiz kara geçti ve nakit parası da var”dedi.(DHA)