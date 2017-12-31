Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur nişanlandı

'MAÇO BİR ADAMIM'

Mine Bozkurt

Çiftin yüzüklerinitaktı.Gurur Aydoğan, POSTA'ya verdiği röportajda, 'Hanım evladı, ‘anneci’ değil, maço bir adamım. Her zaman kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Annemin bıraktıkları bana yeter.' demişti.