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Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur nişanlandı

Merhum sanatçı Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Başak Güröz ile nişanlandı

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur nişanlandı
Çiftin yüzüklerini Orhan Gencebay taktı.


 

'MAÇO BİR ADAMIM'


Gurur Aydoğan, POSTA'ya verdiği röportajda, 'Hanım evladı, ‘anneci’ değil, maço bir adamım. Her zaman kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Annemin bıraktıkları bana yeter.' demişti.
 
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