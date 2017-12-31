Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur nişanlandı

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Merhum sanatçı Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Başak Güröz ile nişanlandı
Senarist ve oyuncu Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı
Hande Yener, Demet Akalın'ı anons ederken zor anlar yaşadı
Bergüzar Korel'e yılbaşı sürprizi
Cem Yılmaz, kayınbiraderi Tolga Çevik’in Tolgshow programına katıldı! (Tolga Çevik kimdir?)
İstanbullu Gelin dizisinde 31. bölümde neler oldu? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Söz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Yeni bölümde neler olacak)
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kardeşime borcum yok' davası
Mehmet Günsür İstanbul-Roma arası 120 kez uçtu
Levent Yüksel yeni yıla sevgilisi Lidya Özdemiroğlu ile Ankara'da girecek
Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı
Neslişah Alkoçlar yüzüğü büyüttü!
Çöp toplayarak yeni yıla girdiler
Seyhan Belediyesi 2019'u karşıladı
İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu