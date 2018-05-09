Oya Unustası kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Diriliş Ertuğrul'un yeni oyuncusu kimdir?

Akın Güler

Diriliş Ertuğrul çarşamba günleri zirveyi elden bırakmıyor. Her karakter büyük bir ilgiyle izlenirken diziye yeni bir karakter daha dahil oluyor. Daha önce "Kalbim Ege’de Kaldı", “Beyaz Karanfil” ve "Masum Değiliz" dizileriyle karşımıza çıkan Oya Unsutası, Engin Altan Düzyatan'la birlikte Diriliş Ertuğrul'da başrolü paylaşacak.Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisine Oya Unsutası'nın dahil olmasıyla birlikte hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başladı.Güzel ve başarılı oyuncu Oya Unustası, 1988 tarihinde İstanbul Kadıköy'de hayata gözlerini açtı. İki ablası, bir abisi olan Oya Unustası, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın Flüt bölümü’nde tamamlayarak mezun oldu. Oyunculuk ve sahne sanatları alanında Ayla Algan’dan eğitim gören Oya Unustası, aslen İzmir Buca'lıdır. Baba tarafı Bulgaristan göçmeni, anne tarafı ise Selanik göçmeni olan Oya Unustası, 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır. 2013 tarihinde sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın gerçekleştirdiği, Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Miss Turkey Güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden oldu.2015 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan "Kalbim Ege’de Kaldı" adlı dizisde Alper Saldıran (Mustafa) ile birlikte Zeliş rolünde başrol üstlenmiştir. 2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Beyaz Karanfil” adlı dizide Nergis rolünü canlandırmıştır. 2018 tarihinde ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Masum Değiliz" adlı dizide ise "Ceyda karakterini" canlandırmıştır.2018 - Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Zeliş Gıpgıp) (TV Dizisi)2014 - Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)2013 - Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)2011 - İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)2010 - Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)