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Öykü Karayel final yapacak Kalp Atışı dizisi için 'İyi oldu' dedi

Kalp Atışı dizisinin yakında final yapacağını doğrulayan Öykü Karayel, "Zaten miladını doldurmuştu. İyi oldu" dedi. Oyuncunun dizinin bitmesine sevinmesi herkesi şoke etti

25 Ocak 2018, Perşembe 09:18
Öykü Karayel final yapacak Kalp Atışı dizisi için 'İyi oldu' dedi
Show TV ekranlarının iddialı başlayan dizisi Kalp Atışı, bu hafta yayınlanacak son bölümün ardından final yapma kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel dizinin bitişine sevindi.

"ZATEN MİLADI DOLMUŞTU"

Can Bonomo ve Öykü Karayel, Ölümlü Dünya filminin galasına katıldı. Filmi çok merak ettiklerini belirten ikili, beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Kalp Atışı dizisinin yakında final yapacağını doğrulayan Öykü Karayel, "Zaten miladını doldurmuştu. İyi oldu. Güzel bir şekilde bitiriyoruz" dedi.
 

KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

 


Kalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandıKalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandı​  


Öykü Karayel ve sevgilisi Can Bonomo

 


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