Öykü Karayel final yapacak Kalp Atışı dizisi için 'İyi oldu' dedi

"ZATEN MİLADI DOLMUŞTU"

KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Kalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandı

Haber Merkezi

ekranlarının iddialı başlayan dizisi, bu hafta yayınlanacak son bölümün ardındanyapma kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusudizinin bitişine sevindi.venin galasına katıldı. Filmi çok merak ettiklerini belirten ikili, beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.nin yakında final yapacağını doğrulayan, "Zaten miladını doldurmuştu. İyi oldu. Güzel bir şekilde bitiriyoruz" dedi.