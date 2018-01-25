Öykü Karayel final yapacak Kalp Atışı dizisi için 'İyi oldu' dedi

Show TV
ekranlarının iddialı başlayan dizisi Kalp Atışı
, bu hafta yayınlanacak son bölümün ardından final
yapma kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel
dizinin bitişine sevindi.
"ZATEN MİLADI DOLMUŞTU"
Can Bonomo
ve Öykü Karayel
, Ölümlü Dünya filmi
nin galasına katıldı. Filmi çok merak ettiklerini belirten ikili, beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.
Kalp Atışı dizisi
nin yakında final yapacağını doğrulayan Öykü Karayel
, "Zaten miladını doldurmuştu. İyi oldu. Güzel bir şekilde bitiriyoruz" dedi.
KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI
Kalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandı
Öykü Karayel ve sevgilisi Can Bonomo
Haber Merkezi