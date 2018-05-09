Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun düğünü seçim engeline takıldı

SABAHA KADAR EĞLENECEKLER

Çiğdem Saltık

Şarkıcı, sevgilisi Didem Soydan’dan 2016’da ayrılmış kısa bir süre sonra da oyuncuile flört etmeye başlamıştı. Aşıklar geçen kış aile arasında yapılan törenle nişanlandı.Ünlü çift, Çeşme'de 300 davetlinin katılacağı düğün tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle nedeniyle 14 Temmuz'a erteledi.Düğüne ünlü isimlerin katılması beklenirken, akşam yemeğinin ardından mekanda after parti verileceği iddia edildi. Sabah saat 04.00'e kadar sürecek partide ayrıca Can Bonomo için bir sahne kurulacağı ve damat olarak şarkı söyleyeceği ileri sürüldü.