Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun düğünü seçim engeline takıldı

Şarkıcı Can Bonomo
, sevgilisi Didem Soydan’dan 2016’da ayrılmış kısa bir süre sonra da oyuncu Öykü Karayel
ile flört etmeye başlamıştı. Aşıklar geçen kış aile arasında yapılan törenle nişanlandı.
Ünlü çift, Çeşme'de 300 davetlinin katılacağı düğün tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle nedeniyle 14 Temmuz'a erteledi.
SABAHA KADAR EĞLENECEKLER
Düğüne ünlü isimlerin katılması beklenirken, akşam yemeğinin ardından mekanda after parti verileceği iddia edildi. Sabah saat 04.00'e kadar sürecek partide ayrıca Can Bonomo için bir sahne kurulacağı ve damat olarak şarkı söyleyeceği ileri sürüldü.
Çiğdem Saltık