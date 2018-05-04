Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi Arka Sokaklar dizisi ile ekrana dönüyor

Ekran macerasına 2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki
' dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğan küçük Osman
ekranlara dönüyor.
12 yaşındaki Emir Berke Zincidi
, uzun bir aradan sonra ''Arka Sokaklar
ile ekrana yeniden dönüyorum" dedi.
Çocuk oyuncular büyüdü
Öyle Bir Geçer Zaman ki
2010 yılında yayına girmiş ve 3 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.
Dizinin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Elçin Sangu gibi isimler rol almıştı.
12 YILLIK FENOMEN
Erler Film'in yapımcılığında çekilen, senaryosunu Ozan-Sinan Yurdakul ekibinin kaleme aldığı ve Orhan Oğuz'un yönettiği Arka Sokaklar
bir yılı daha geride bıraktı.
Dizi, 12. sezon finaline yaklaşıyor.
Çiğdem Saltık