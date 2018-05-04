Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi Arka Sokaklar dizisi ile ekrana dönüyor

Çocuk oyuncular büyüdü

12 YILLIK FENOMEN

Çiğdem Saltık

Ekran macerasına 2010 yılında '' dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğanekranlara dönüyor.12 yaşındaki, uzun bir aradan sonra ''ile ekrana yeniden dönüyorum" dedi.2010 yılında yayına girmiş ve 3 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.Dizinin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Elçin Sangu gibi isimler rol almıştı.Erler Film'in yapımcılığında çekilen, senaryosunu Ozan-Sinan Yurdakul ekibinin kaleme aldığı ve Orhan Oğuz'un yönettiğibir yılı daha geride bıraktı.Dizi, 12. sezon finaline yaklaşıyor.