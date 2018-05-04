Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi Arka Sokaklar dizisi ile ekrana dönüyor

Henüz 4 yaşındayken 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Osman karakteriyle izleyenlere duygusal anlar yaşatan Emir Berke Zincidi, Arka Sokaklar'da rol alacak

04 Mayıs 2018, Cuma 11:12
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi Arka Sokaklar dizisi ile ekrana dönüyor
Ekran macerasına 2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğan küçük Osman ekranlara dönüyor.

12 yaşındaki Emir Berke Zincidi , uzun bir aradan sonra ''Arka Sokaklar ile ekrana yeniden dönüyorum" dedi.



Çocuk oyuncular büyüdüÇocuk oyuncular büyüdü

Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010 yılında yayına girmiş ve 3 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Elçin Sangu gibi isimler rol almıştı.



12 YILLIK FENOMEN

Erler Film'in yapımcılığında çekilen, senaryosunu Ozan-Sinan Yurdakul ekibinin kaleme aldığı ve Orhan Oğuz'un yönettiği Arka Sokaklar bir yılı daha geride bıraktı.

Dizi, 12. sezon finaline yaklaşıyor. 



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım
Survivor ödül oyunlarını kim kazandı? (4 Nisan 2018) Survivor yeni bölüm fragmanı

Survivor ödül oyunlarını kim kazandı? (4 Nisan 2018) Survivor yeni bölüm fragmanı
Deniz Seki ve Bayhan 15 yıl sonra barıştı

Deniz Seki ve Bayhan 15 yıl sonra barıştı
Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim

Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim
Arda Turan ve Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı (Benden Duymuş Olmayın)

Arda Turan ve Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı (Benden Duymuş Olmayın)
Jet Sosyete ekibi Beyaz Show'a damga vurdu (Beyaz Show sezon finali)

Jet Sosyete ekibi Beyaz Show'a damga vurdu (Beyaz Show sezon finali)
Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)

Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)
Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi

Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi
Yeşim Salkım: Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter 

Yeşim Salkım: Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter 
Tuvana Türkay oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu

Tuvana Türkay oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu
Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?