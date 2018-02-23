Oynadığı mafya rolüne kendini kaptırdı, yol kesip gasp yaptı!



GERÇEK OLAYA BENZER BİR SAHNEDE ROL ALMIŞ

'OLAYA İNANAMADIK. ÇOK ŞAŞKINIZ'



ZANLI MAFYA ÜYESİNİ CANLANDIRIYOR

Yusuf Cevahir

Mersin'de polis gibi davranarak önünü kestikleri TIR'daki iki kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan zanlılardan birinin internet dizisinde mafya mensubu rolünü oynadığı ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Taşkın T'nin, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanacak dizide oynadığı belirlendi.Zanlılar polis tarafından götürülürken...İlk bölümü tamamlanan "İşine Bak" adlı dizide, işlediği iddia edilen suça benzer sahnede rol üstlenen zanlıyla ilgili dizinin yapımcısı ve senaristi de bilgilerine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı.Olayla ilgili bilgilerine başvurulmak üzere emniyete çağrılan senarist Abdulselam Alpaslan (sağda) ile yapımcı ve yönetmen Mustafa İnce (solda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Senarist Abdulselam Alpaslan, yaklaşık 3 aydır dizinin çekimlerine devam ettiklerini belirterek, "İlk bölümü bitirmiştik. Bir gün polisler bize ulaştı ve olaydan bahsetti. Bir oyuncumuzun gasp iddiasıyla tutuklandığını öğrendik." dedi.Polislerin kendilerine, olayda kullanılan silah ile kelepçeyi sorduğunu kaydeden Alplaslan, "Biz kuru sıkı tabanca gibi şeylerde emniyetten resmi izinleri ve gerekli belgeleri alarak hareket ediyoruz. Polis, şahısın rolünün polis mi olduğunu, bulunan tabanca ve kelepçenin nereden geldiğini sordu. Biz de bazı durumlarda silahı set içinde kullanmamız gereken durumların olduğunu aktardık ama ama kelepçeden bilgimizin olmadığını söyledik. Olaya inanamadık. Çok şaşkınız." diye konuştu.Alpaslan, ilk bölümü yayınlamaya hazırlanırken yaşadıkları olayın talihsizlik olduğunu ifade ederek, sponsorların olaydan sonra desteklerini kestiğini, bu nedenle mağdur olduklarını anlattı.Yapımcı ve yönetmen Mustafa İnce de zanlının dizide mafya üyesini canlandırdığını dile getirdi.Polis ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde İran uyruklu B.A. ve J.G'nin bulunduğu TIR'ın önünü polis gibi davranarak araçla kesen 4 şüpheliyle ilgili araştırma başlatmış, güvenlik kamerası görüntülerinden müştekilerin bin 250 dolar ve bin lirasını gasbeden zanlıların Taşkın T, M.T, C.Ö. ve O.T. olduğu belirlenmişti.Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde 8 bin 365 lira, adreslerinde de iki kurusıkı tabanca, mermiler ve bir kelepçe ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö. serbest bırakılırken diğerleri tutuklanmıştı.