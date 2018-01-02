Oyun profesyonelleri bu ürünü çok sevecek

MULTİMEDYA VE MAKRO TUŞLARI

Adem Özdoğan

Mekanik bir klavye olan Chroma V2, oyunlarda büyük bir avantaj sağlayan Instant Trigger teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, tuşa basarak oluşturulan sinyalin bekleme süresini minimuma indirgiyor. Bu da geçikme süresinin en aza indirgenmesi demek.Razer bu işlem için farklı tuş takımları oluşturmuş durumda. Örneğinyeşil renkli tuş takımında, tuşun baskısını yoğun olarak hissedebiliyorsunuz ve her tuşa bastığınızda tuş sesi geliyor. Portakal renkli tuş takımı biraz daha yumuşak ve daha sessiz. Sarı renkli (Yellow tuş takımı) tuş takımı ise baskı hissinden yoksun ve sinyal noktasına çok daha hızlı ulaşabiliyor.Chroma V2 Tournament Editon ise Razer Yellow tuş takımı kullanılıyor. Cherry MX Speed Silver tuş takımına karşılık gelen Yellow tuş takımı, sinyal noktasına 2 ve 1.9 mm yerine 1.2 mm’lik bir uzaklıkta. Yani sinyal kaynağına daha kısa bir yolda ulaşıyor. Ayrıca benzer ürünlerle kıyasla, tuş başına 60 ile 80 gr’lık bir baskı uygulamanız gerekiyorken Chroma V2’de bu değer sadece 45 gr. Bunun anlamı tuşlara çok daha az bir baskı ile çok daha kısa sürede sinyal noktasına ulaşılabilmesi. Bu da tepkime süresinin inanılmaz kısalması anlamına geliyor.Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2, USB arabiriminden bağlantı kurduğundan dolayı FULL NKRO desteğine sahip değil. Sadece, aynı anda 10 tuşa basmanıza izin veriyor.Oysa PS/2 adaptör yardımı ile çalışan Full NKRO da, birden çok tuşa aynı anda basabiliyorsunuz.Özel atanmış Multimedya tuşları bu üründe ne yazık ki yer almıyor. Multimedya tuşlarını kullanabilmek için F1-F8 tuşlarına iki kere basmanız (Ses azaltma, Ses açma, ses kapama, oynatma/durdurma, ileri ve geri) gerekiyor. Oyun modunda Windows tuşunu elbette kitleyebiliyorsunuz.Hazır bulunan modlarla klavye ışıklandırma renklerini değiştirmek mümkün. 16.8 milyon renkli RGB ışıklandırma 5 farklı parlaklık değerine sahip. Bu renkleri Razer Synapse yazılımını kurduğunuzda değiştirebiliyorsunuz. Bu yazılım aynı zamanda tuşlara farklı makrolar da atayabiliyor.