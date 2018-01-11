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Oyuncu Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma

Kiralık Aşk dizisiyle zirve yapan oyuncu Barış Arduç, bir spor markasının yeni koleksiyonunun tasarımını yapmak için 850 bin TL'lik anlaşma yaptı

11 Ocak 2018, Perşembe 15:12
Oyuncu Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma
Son olarak Kiralık Aşk'taki partneri Elçin Sangu ile Mutluluk Zamanı filminde rol alan Barış Arduç New Balance markası için özel koleksiyon hazırlayacak.

Milliyet'in haberine göre basın mensuplarının karşısına geçen Barış Arduç'un, proje için 850 bin TL aldığı iddia edildi.

Oyuncunun ses dalgalarından ilham aldığı ve parmak izi gibi benzersiz olan ses tonundan yola çıkarak hazırladığı Barış Arduç XNB İlkbahar/Yaz Koleksiyonu yaz aylarında piyasada olacak.



Marka yönetici Önder Öztarhan ile spor yaparken tanıştıklarını söyleyen Barış Arduç, ''Mesleğim olmamasına rağmen, spora olan tutkumu fark edip buna değer görmesi, başka bir ruh ve şevkle beraber yürümeyi talep etmesi beni çok onore etti'' diye konuştu.

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Barış Arduç geçen sezon final yapan Kiralık Aşk'ta, ayakkabı tasarımcısı olan bir Ömer karakterine hayat veriyordu.

 


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