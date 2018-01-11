Oyuncu Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma

Son olarak Kiralık Aşk
'taki partneri Elçin Sangu
ile Mutluluk Zamanı
filminde rol alan Barış Arduç New Balance
markası için özel koleksiyon hazırlayacak.
Milliyet'in haberine göre
basın mensuplarının karşısına geçen Barış Arduç'
un, proje için 850 bin TL aldığı iddia edildi.
Oyuncunun ses dalgalarından ilham aldığı ve parmak izi gibi benzersiz olan ses tonundan yola çıkarak hazırladığı Barış Arduç XNB İlkbahar/Yaz Koleksiyonu
yaz aylarında piyasada olacak.
Marka yönetici Önder Öztarhan
ile spor yaparken tanıştıklarını söyleyen Barış Arduç
, ''Mesleğim olmamasına rağmen, spora olan tutkumu fark edip buna değer görmesi, başka bir ruh ve şevkle beraber yürümeyi talep etmesi beni çok onore etti'' diye konuştu.
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Barış Arduç geçen sezon final yapan Kiralık Aşk'ta, ayakkabı tasarımcısı olan bir Ömer karakterine hayat veriyordu.
Çiğdem Saltık