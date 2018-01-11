Oyuncu Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma

Deliha 2'de Gupse Özay'ı Barış Arduç yalnız bırakmadı

Barış Arduç 8 yılda 1000 hayat kurtardı

Barış Arduç da şaşırdı! Yok böyle hayranlık

Barış Arduç geçen sezon final yapan Kiralık Aşk'ta, ayakkabı tasarımcısı olan bir Ömer karakterine hayat veriyordu.

Çiğdem Saltık

Son olarak'taki partneriilefilminde rol alanmarkası için özel koleksiyon hazırlayacak.Milliyet'in haberine göre basın mensuplarının karşısına geçenun, proje için 850 bin TL aldığı iddia edildi.Oyuncunun ses dalgalarından ilham aldığı ve parmak izi gibi benzersiz olan ses tonundan yola çıkarak hazırladığıyaz aylarında piyasada olacak.Marka yöneticiile spor yaparken tanıştıklarını söyleyen, ''Mesleğim olmamasına rağmen, spora olan tutkumu fark edip buna değer görmesi, başka bir ruh ve şevkle beraber yürümeyi talep etmesi beni çok onore etti'' diye konuştu.