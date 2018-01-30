Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Oyuncu Barış Atay’ın Twitter hesabı askıya alındı... Sabah hesabını geri aldı

Oyuncu Barış Atay'ın 1 milyondan fazla kişinin takip ettiği Twitter hesabı Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Türkiye'nin birçok yerinde "Sadece Diktatör" oyununun metnini okuma etkinliği gerçekleştirileceği açıklamasından sonra askıya alındı. Barış Atay, yoğun şikayet sonucu hesabının askıya alındığını doğruladı. Atay bugün sabah saatlerinde Twitter hesabını geri aldı

30 Ocak 2018, Salı 10:01
Oyuncu Barış Atay’ın Twitter hesabı askıya alındı... Sabah hesabını geri aldı
Tiyatro ve sinema oyuncusu ve Oyuncular Sendikası’nın kurucu üyelerinden Barış Atay'ın Twitter hesabı "Diktatörü Okuyoruz" etkinliğinin gerçekleşeceği saatte yapılan yoğun şikayetler üzerine askıya alındı.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu tarafından yapılan çağrıda 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Türkiye'nin birçok yerinde "Sadece Diktatör" oyununun metnini okuma etkinliği gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Barış Atay’ın hesabının askıya alınmasının ardından Twitter’da onlarca sahte Barış Atay olduğunu iddia eden hesap açıldı. 



Barış Atay’ın oynadığı ‘Sadece Diktatör’ adlı oyun İstanbul ve Artvin’in ardından Ankara’da da yasaklanmıştı.

'Sadece Diktatör' oyunun yasaklanmasına sosyal medyadan büyük tepki gösterilmişti.


 

SABAH SAATLERİNDE HESABINI GERİ ALDI


Barış Atay, hesabını geri almasının ardından paylaştığı mesajda "Eyyyyy aziz milletim! Diktatör olsaydım hesabını geri alamazdı! Bugünkü dayanışma için bütün meslektaşlarımıza, seyircilerimize ve tüm sanatseverlere teşekkür ederiz. Sanatın asla yasaklanamayacağını herkese gösterdiniz. #SadeceDiktatörYasaklar ama sanat elbet ulaşır. Var olun. Dayanışmayla, sanatla" mesajını paylaştı. 


BARIŞ ATAY BURAK ÖZÇİVİT’E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ


Burak Özçivit de geçtiğimiz günlerde geçmişte dizi setinde çektiği asker üniformalı ve makineli tüfekli bir fotoğrafını “Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle”notuyla paylaşmıştı. 10 milyonu aşkın takipçisi olan sanatçının bu paylaşımına 622 bini aşkın beğeni gelmişti.

Ancak Özçivit’in bu paylaşımına muhalif sanatçı Barış Atay tepki göstermişti. Atay, Burak Özçivit’i etiketleyerek çok sert bir çıkış yapmış ve “Bu büyük ahlaksızlık, utanmazlık… Savaşı, dizi çekmek mi sanıyorsun birader? İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler, neyin pozu bu?” yazmıştı


BARIŞ ATAY KİMDİR?


Tam adı Barış Atay Mengüllü olan oyuncu 22 Eylül 1981 yılında Almanya Wilhelmshaven’de doğmuştur. 1999 yılına kadar Antakya’da yaşamıştır. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde okumak için Adana’ya gelmiştir. Üniversitenin son sınıfında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçerek buradan mezun olmuştur.

Oyunculuk kariyeri boyunca Hacı ve Şöhret adlı diziler ile Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde oynamıştır. Arka Sıradakiler adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Saffet karakteri ile Türkiye’de adını geniş kitlelere duyurmuştur.

8 Mart 2013 tarihinde Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

22 Kasım 2013’te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.

2017 yılında Muğla Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda hakkında açılan bir davada ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı nedeniyle yeniden gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ın yeni yengesi Lucilen Pires...

Beşiktaş'ın yeni yengesi Lucilen Pires...
İrem Derici: Uçak düşsün ama sadece Sinan ölsün!

İrem Derici: Uçak düşsün ama sadece Sinan ölsün!
Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili

Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili
Sarp Apak: Evde karımın sözü geçer

Sarp Apak: Evde karımın sözü geçer
Esin Gündoğdu 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu 2 yılda 60 kilo verdi
Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış

Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış
​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)
Çukur 14. bölüm özeti (Çukur son bölüm)

Çukur 14. bölüm özeti (Çukur son bölüm)
Belçim Bilgin Fi-Çi dizisine dahil oldu

Belçim Bilgin Fi-Çi dizisine dahil oldu
Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi
Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar

Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar