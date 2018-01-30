Oyuncu Barış Atay’ın Twitter hesabı askıya alındı... Sabah hesabını geri aldı

SABAH SAATLERİNDE HESABINI GERİ ALDI



BARIŞ ATAY BURAK ÖZÇİVİT’E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



BARIŞ ATAY KİMDİR?

Can Hakman

Tiyatro ve sinema oyuncusu ve Oyuncular Sendikası’nın kurucu üyelerinden'ınhesabı "" etkinliğinin gerçekleşeceği saatte yapılan yoğun şikayetler üzerine askıya alındı.Tiyatrolar Platformu tarafından yapılan çağrıda 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Türkiye'nin birçok yerinde "Sadece Diktatör" oyununun metnini okuma etkinliği gerçekleştirileceği belirtilmişti.’ın hesabının askıya alınmasının ardından Twitter’da onlarca sahteolduğunu iddia eden hesap açıldı.’ın oynadığı ‘’ adlı oyun İstanbul ve’in ardından’da da yasaklanmıştı.' oyunun yasaklanmasına sosyal medyadan büyük tepki gösterilmişti.hesabını geri almasının ardından paylaştığı mesajda "Eyyyyy aziz milletim! Diktatör olsaydım hesabını geri alamazdı! Bugünkü dayanışma için bütün meslektaşlarımıza, seyircilerimize ve tüm sanatseverlere teşekkür ederiz. Sanatın asla yasaklanamayacağını herkese gösterdiniz. #SadeceDiktatörYasaklar ama sanat elbet ulaşır. Var olun. Dayanışmayla, sanatla" mesajını paylaştı.de geçtiğimiz günlerde geçmişte dizi setinde çektiği asker üniformalı ve makineli tüfekli bir fotoğrafını “Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle”notuyla paylaşmıştı. 10 milyonu aşkın takipçisi olan sanatçının bu paylaşımına 622 bini aşkın beğeni gelmişti.Ancak Özçivit’in bu paylaşımına muhalif sanatçıtepki göstermişti. Atay,’i etiketleyerek çok sert bir çıkış yapmış ve “Bu büyük ahlaksızlık, utanmazlık… Savaşı, dizi çekmek mi sanıyorsun birader? İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler, neyin pozu bu?” yazmıştıTam adıolan oyuncu 22 Eylül 1981 yılında’de doğmuştur.yılına kadar’da yaşamıştır.ölümünde okumak için’ya gelmiştir. Üniversitenin son sınıfında’ne geçerek buradan mezun olmuştur.Oyunculuk kariyeri boyuncaveadlı diziler ileveadlı filmlerde oynamıştır.adlı televizyon dizisinde canlandırdığıkarakteri ile’de adını geniş kitlelere duyurmuştur.8 Mart 2013 tarihindeile evlenmiştir.22 Kasım 2013’tesoruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.2017 yılında MuğlaJandarma Karakol Komutanlığı'nda hakkında açılan bir davada ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı nedeniyle yeniden gözaltına alınıp serbest bırakıldı.