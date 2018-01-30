Oyuncu Barış Atay’ın Twitter hesabı askıya alındı... Sabah hesabını geri aldı

Tiyatro ve sinema oyuncusu ve Oyuncular Sendikası’nın kurucu üyelerinden Barış Atay
'ın Twitter
hesabı "Diktatörü Okuyoruz
" etkinliğinin gerçekleşeceği saatte yapılan yoğun şikayetler üzerine askıya alındı.
Kadıköy
Tiyatrolar Platformu tarafından yapılan çağrıda 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Türkiye'nin birçok yerinde "Sadece Diktatör" oyununun metnini okuma etkinliği gerçekleştirileceği belirtilmişti.
Barış Atay
’ın hesabının askıya alınmasının ardından Twitter’da onlarca sahte Barış Atay
olduğunu iddia eden hesap açıldı.
Barış Atay
’ın oynadığı ‘Sadece Diktatör
’ adlı oyun İstanbul ve Artvin
’in ardından Ankara
’da da yasaklanmıştı.
'Sadece Diktatör
' oyunun yasaklanmasına sosyal medyadan büyük tepki gösterilmişti.
SABAH SAATLERİNDE HESABINI GERİ ALDI
Barış Atay,
hesabını geri almasının ardından paylaştığı mesajda "Eyyyyy aziz milletim! Diktatör olsaydım hesabını geri alamazdı! Bugünkü dayanışma için bütün meslektaşlarımıza, seyircilerimize ve tüm sanatseverlere teşekkür ederiz. Sanatın asla yasaklanamayacağını herkese gösterdiniz. #SadeceDiktatörYasaklar ama sanat elbet ulaşır. Var olun. Dayanışmayla, sanatla" mesajını paylaştı.
Burak Özçivit
BARIŞ ATAY BURAK ÖZÇİVİT’E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
de geçtiğimiz günlerde geçmişte dizi setinde çektiği asker üniformalı ve makineli tüfekli bir fotoğrafını “Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle”notuyla paylaşmıştı. 10 milyonu aşkın takipçisi olan sanatçının bu paylaşımına 622 bini aşkın beğeni gelmişti.
Ancak Özçivit’in bu paylaşımına muhalif sanatçı Barış Atay
tepki göstermişti. Atay, Burak Özçivit
’i etiketleyerek çok sert bir çıkış yapmış ve “Bu büyük ahlaksızlık, utanmazlık… Savaşı, dizi çekmek mi sanıyorsun birader? İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler, neyin pozu bu?” yazmıştı
BARIŞ ATAY KİMDİR?
Tam adı Barış Atay Mengüllü
olan oyuncu 22 Eylül 1981 yılında Almanya Wilhelmshaven
’de doğmuştur. 1999
yılına kadar Antakya
’da yaşamıştır. Çukurova Üniversitesi Biyoloji B
ölümünde okumak için Adana
’ya gelmiştir. Üniversitenin son sınıfında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü
’ne geçerek buradan mezun olmuştur.
Oyunculuk kariyeri boyunca Hacı
ve Şöhret
adlı diziler ile Kavuk
ve Zincirbozan
adlı filmlerde oynamıştır. Arka Sıradakiler
adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Saffet
karakteri ile Türkiye
’de adını geniş kitlelere duyurmuştur.
8 Mart 2013 tarihinde Beste Sultan Kasapoğulları
ile evlenmiştir.
22 Kasım 2013’te Redhack
soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.
2017 yılında Muğla Dalyan
Jandarma Karakol Komutanlığı'nda hakkında açılan bir davada ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı nedeniyle yeniden gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Can Hakman