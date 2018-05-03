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Oyuncu Burak Alkaş'a hapis cezası

Oyuncu Burak Alkaş, rol aldığı diziden ücretini alamayınca, yapım şirketini dolandırıcılıkla suçladı. Ancak şirket sahibi, kendisine iftira atıldığını öne sürerek Burak Alkaş’tan şikayetçi oldu. Oyuncuya, hakaret suçundan 3 ay 15 gün adli para cezası verildi

03 Mayıs 2018, Perşembe 11:12
Oyuncu Burak Alkaş'a hapis cezası
Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Orçun' karakteriyle üne kavuşan oyuncu Burak Alkaş, TFT Televizyon Film ve Yapım şirketinin yapımcılığını üstlendiği 'Yeşil Deniz' isimli dizide oynadı. Dizide 'Müezzin Cemil' rolünü oynayan Burak Alkaş, 30 Mayıs 2016'da sona eren dizideki ücretini, yapım şirketinin verdiği çekle aldı. Ancak Burak Alkaş; yapım şirketi sahibi Mürüvvet Ayfer'in, Mayıs ayında biten dizinin ücretini Eylül ayı geçmesine rağmen ödemediğini ve kendisine verilen çekin karşılıksız çıktığını iddia etti.

Ardından Burak Alkaş, sosyal medyada, "TFT yapım karşılıksız çek vererek beni dolandırdığı için dava açıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı. Mesaj sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Mürüvvet Ayfer, ödemenin yüklü miktarının yapıldığını, geriye kalan kısmın ise bankada meydana gelen bir sorun nedeniyle ödenmediğini belirterek kendisine iftira atıldığını savundu.

Mürüvvet Ayfer'in şikayeti üzerine Burak Alkaş hakkında soruşturma açıldı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan ünlü oyuncu, ödemenin yapılmadığını ve çekin karşılıksız çıktığını ileri sürerek sinirle böyle bir paylaşımda bulunduğunu ama kısa süre sonra sildiğini söyledi. Soruşturma sonunda Burak Alkaş hakkında hakaret suçundan iddianame düzenlendi.


580 LİRA ÖDEYECEK


İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Burak Alkaş, olayı kabul ederek kendisinin parasını alamadığını ve bu sebeple paylaşımda bulunduğunu tekrarladı. Duruşmada taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı ve sosyal medyada yapım şirketi hakkında paylaştığı hakaret içerikli mesaj nedeniyle Burak Alkaş'a 3 ay 15 gün adli para cezası verildi. İyi hal indirimi alan oyuncu, 580 lira para cezası ödeyecek. (Sabah)

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