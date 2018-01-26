Oyuncu Can Yaman karakolluk oldu! (8 kadınla kavga etti iddiası)

Bestemsu Özdemir ile Can Yaman ayrıldı

KADININ ELİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Çiğdem Saltık

Uçankuş’un haberine göre; geçen günlerdeileilişkisini sonlandıran'ın, eğlenmek için gittiği Bebek'teki mekanda kavgaya karıştığı iddia edildi.28 yaşındaki oyuncu, 8 kadınla birden kavga ettiği öne sürüldü. Mekanda bardaklar havada uçuşurken,ın kavga ettiği kadınlardan birinin eli kanlar içinde kalınca kavga karakola taşındı., karakolda ifade verdikten sonra çıkışta kendisini bekleyen muhabirlere kavganın ve yaralanmanın olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.