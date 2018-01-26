Oyuncu Can Yaman karakolluk oldu! (8 kadınla kavga etti iddiası)

Uçankuş’un haberine göre;
geçen günlerde Bestemsu Özdemir
ile
ilişkisini sonlandıran Can Yaman
'ın, eğlenmek için gittiği Bebek'teki mekanda kavgaya karıştığı iddia edildi.
Bestemsu Özdemir ile Can Yaman ayrıldı
KADININ ELİ KANLAR İÇİNDE KALDI
28 yaşındaki oyuncu Can Yaman'ın
, 8 kadınla birden kavga ettiği öne sürüldü. Mekanda bardaklar havada uçuşurken, Can Yaman'
ın kavga ettiği kadınlardan birinin eli kanlar içinde kalınca kavga karakola taşındı.
Can Yaman
, karakolda ifade verdikten sonra çıkışta kendisini bekleyen muhabirlere kavganın ve yaralanmanın olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.
Çiğdem Saltık