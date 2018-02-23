Oyuncu Elçin Sangu üzerinde servet taşıdı

Elçin Sangu
, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Londra Moda Haftası'
nda tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ekoseli pantolonunu kabanıyla tamamlayan Elçin Sangu
'nun en çok ilgi gören parçası ise çengelli iğnesi
oldu!
Pantolonuna Burberry
marka iğne tutturan Elçin Sangu
'nun bu aksesuarının fiyatı bin lira!
İŞTE DUDAK UÇUKLATAN KOMBİNİN BÜTÇESİ:
Pantolon:
2 bin 500 lira
Kaban:
20 bin lira
Ayakkabılar
: 4 bin lira
Çanta:
10 bin lira
Belindeki aksesuar (çengelli iğne) :
Bin lira
Toplamda 37 bin 500 lira!
İBRAHİM ERKAL DA ÇENGELLİ İĞNESİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU
Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal
, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetinde gömleğinin yakasına iliştirdiği çengelli iğneyle çok konuşulmuştu.
İbrahim Erkal
sosyal medyada da olay olan ilginç tarzı için "Kendime yakıştırdığım için böyle bir aksesuar tercih ettim. Farklı bir tarz olduğu için ilgimi çekti" demişti.
Çiğdem Saltık