Oyuncu Elçin Sangu üzerinde servet taşıdı

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN KOMBİNİN BÜTÇESİ:

Toplamda 37 bin 500 lira!

İBRAHİM ERKAL DA ÇENGELLİ İĞNESİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çiğdem Saltık

, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenennda tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.Ekoseli pantolonunu kabanıyla tamamlayan'nun en çok ilgi gören parçası iseoldu!Pantolonunamarka iğne tutturan'nun bu aksesuarının fiyatı bin lira!2 bin 500 lira20 bin lira: 4 bin lira10 bin liraBin liraGeçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden sanatçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetinde gömleğinin yakasına iliştirdiği çengelli iğneyle çok konuşulmuştu.sosyal medyada da olay olan ilginç tarzı için "Kendime yakıştırdığım için böyle bir aksesuar tercih ettim. Farklı bir tarz olduğu için ilgimi çekti" demişti.