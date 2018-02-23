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Oyuncu Elçin Sangu üzerinde servet taşıdı

Oyuncu Elçin Sangu, sınırları aştı Londra Moda Haftası'na çıkarma yaptı. Dünyaca ünlü markanın defilesini izleyen Elçin Sangu, stili ile kimileri tarafından çok beğenildi kimileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Ama aslolan oyuncunun üzerinde bir servet taşıdığıydı..

23 Şubat 2018, Cuma 10:29
Oyuncu Elçin Sangu üzerinde servet taşıdı
Elçin Sangu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Londra Moda Haftası'nda tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ekoseli pantolonunu kabanıyla tamamlayan Elçin Sangu'nun en çok ilgi gören parçası ise çengelli iğnesi oldu!

Pantolonuna Burberry marka iğne tutturan Elçin Sangu'nun bu aksesuarının fiyatı bin lira!

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN KOMBİNİN BÜTÇESİ: 

Pantolon: 2 bin 500 lira

Kaban: 20 bin lira

Ayakkabılar: 4 bin lira

Çanta: 10 bin lira

Belindeki aksesuar (çengelli iğne) : Bin lira

Toplamda 37 bin 500 lira!



İBRAHİM ERKAL DA ÇENGELLİ İĞNESİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetinde gömleğinin yakasına iliştirdiği çengelli iğneyle çok konuşulmuştu.

İbrahim Erkal sosyal medyada da olay olan ilginç tarzı için "Kendime yakıştırdığım için böyle bir aksesuar tercih ettim. Farklı bir tarz olduğu için ilgimi çekti" demişti.



 


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