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Oyuncu Kirsten Dunst hamile olduğunu duyurdu

Hollywood yıldızı Kirsten Dunst en sonunda hamile olduğunu doğruladı

Oyuncu Kirsten Dunst hamile olduğunu duyurdu
Aktris Kirsten Dunst, hamile olduğu iddialarını doğrulayarak Rodarte’nin Sonbahar/Kış 2018 portre serisi için kamera karşısına geçti.

35 yaşındaki yıldız, yaklaşık bir aydır ortaya atılan iddiaların ardından, bir yıl önce nişanladığı rol arkadaşı Jesse Plemons ile birlikte bebek beklediklerini ilk kez resmi olarak duyurmuş oldu.


'ONU GEÇEN GECE YATAĞINA YATIRDIM'


Melancholia”daki rolüyle 2011 yılında Cannes Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülü alan Dunst, temmuz ayında verdiği bir röportajda “Artık bebek sahibi olma ve aile kurma zamanı. Vaftiz kızım doğana kadar böyle bir düşüncem yoktu. Onu geçen gece yatağına yatırdım ve sabah kalktığında annesine benim nerede olduğumu sordu. Bu saf sevgi çok hoşuma gitti ve istediğim şeyin bir ‘bebek’ olduğuna karar verdim” ifadelerini kullanmış ve anne olacağının sinyalini vermişti.

 


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