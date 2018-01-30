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Oyuncu Mark Salling hayatına son verdi (Mark Salling kimdir?)

ABD'nin ünlü komedi dizilerinden 'Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı

30 Ocak 2018, Salı 22:16
Oyuncu Mark Salling hayatına son verdi (Mark Salling kimdir?)
Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı. 

CEZA ALMASI BEKLENİYORDU


Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu. 
 

ÇOCUK PORNOSUNDAN TUTUKLANMIŞTI


ABD’nin popüler gençlik dizisi ‘Glee’nin yıldızı Mark Salling, çocuk pornosu bulundurmak suçlamasıyla 2015 yılında tutuklanmıştı.



 

MARK SALLING KİMDİR?


1982 Dallas doğumlu Amerikalı aktör Mark Salling, adını özellikle Glee dizisiyle duyurmuştu. Dizi sayesinde adını büyük kitlelere duyuran ünlü oyuncu, çocuk pornosu bulundurmak suçlamasıyla tutuklanınca magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. 

Glee adlı dizide Noah Puckerman'ı canlandıran Salling'in IP adresini gizlemek için bir yazılım kullanarak indirdiği binlerce çocuk pornosu, iddialara göre içerikleri defalarca gösterdiği bir kadının ihbarı üzerine yakalandı. 

Savunma anlaşması uyarınca, Salling'in dizüstü bilgisayarında çocuk pornosu ve erotik içerikli 50.000'den fazla fotoğraf ve video bulundu. Bunun yanısıra taşınabilir harici belleğinde de 4000 fotoğraf ve 160 porno video vardı. 

Salling ilk olarak 29 Aralık 2015'te Los Angeles polisi tarafından tutuklanmış ardından kefaletle serbest bırakılmıştı. 

Çocuk pornosu bulundurmaktan tutuklandıÇocuk pornosu bulundurmaktan tutuklandı
 


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