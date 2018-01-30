Oyuncu Mark Salling hayatına son verdi (Mark Salling kimdir?)

CEZA ALMASI BEKLENİYORDU

ÇOCUK PORNOSUNDAN TUTUKLANMIŞTI

MARK SALLING KİMDİR?

Çocuk pornosu bulundurmaktan tutuklandı

Mehmet Nuri Turan

Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı.Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu.ABD’nin popüler gençlik dizisi ‘Glee’nin yıldızı Mark Salling, çocuk pornosu bulundurmak suçlamasıyla 2015 yılında tutuklanmıştı.1982 Dallas doğumlu Amerikalı aktör Mark Salling, adını özellikle Glee dizisiyle duyurmuştu. Dizi sayesinde adını büyük kitlelere duyuran ünlü oyuncu, çocuk pornosu bulundurmak suçlamasıyla tutuklanınca magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti.Glee adlı dizide Noah Puckerman'ı canlandıran Salling'in IP adresini gizlemek için bir yazılım kullanarak indirdiği binlerce çocuk pornosu, iddialara göre içerikleri defalarca gösterdiği bir kadının ihbarı üzerine yakalandı.Savunma anlaşması uyarınca, Salling'in dizüstü bilgisayarında çocuk pornosu ve erotik içerikli 50.000'den fazla fotoğraf ve video bulundu. Bunun yanısıra taşınabilir harici belleğinde de 4000 fotoğraf ve 160 porno video vardı.Salling ilk olarak 29 Aralık 2015'te Los Angeles polisi tarafından tutuklanmış ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.