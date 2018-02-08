Oyuncu Marlon Brando ile komedyen Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiği açıklandı

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ABD'li ünlü komedyen Richard Pyror
'un eşi Jennifer Lee
, TMZ
'ye efsane oyuncu Marlon Brando
ile kocasının 1970'li yıllarda uyuşturucunun etkisiyle seks yaptıklarını açıkladı.
Jennifer Lee TMZ
'ye yaptığı açıklamada "1970'li yıllardı! Uyuşturucu gırla gidiyordu. Yeterli derecede kokain aldıysanız bir radyatörü bile düzebilirdiniz ve ertesi sabah radyatöre çiçek yollayabilirdiniz. Richard, Marlon Brando
ile yaşadığı cinsel ilişki için hiçbir zaman utanç duymadı" açıklamasını yaptı.
(Marlon Brando
, 1954 yılında, On The Waterfront filminden bir kare)
Müzisyen Quincy Jones
da Vulture
'e verdiği röportajda Marlon Brando
ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
Marlon Brando
hayatımda gördüğüm en çekici pislikti. Her şeyi beceririrdi. Ama her şeyi. James Baldwin
, Richard Pryor
, Marvin Gaye
...
(Richard Pyror
)
Can Hakman