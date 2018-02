Oyuncu Marlon Brando ile komedyen Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiği açıklandı

Can Hakman

ABD'li ünlü komedyen'un eşi'ye efsane oyuncuile kocasının 1970'li yıllarda uyuşturucunun etkisiyle seks yaptıklarını açıkladı.Jennifer Lee'ye yaptığı açıklamada "1970'li yıllardı! Uyuşturucu gırla gidiyordu. Yeterli derecede kokain aldıysanız bir radyatörü bile düzebilirdiniz ve ertesi sabah radyatöre çiçek yollayabilirdiniz. Richard,ile yaşadığı cinsel ilişki için hiçbir zaman utanç duymadı" açıklamasını yaptı., 1954 yılında, On The Waterfront filminden bir kare)Müzisyenda'e verdiği röportajdaile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:hayatımda gördüğüm en çekici pislikti. Her şeyi beceririrdi. Ama her şeyi....