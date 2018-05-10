Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Oyuncu Özlem Güveli’den eski eşine intikam suçlaması

Eşinden şiddet yüzünden boşanan oyuncu Özlem Güveli, 5 bin TL nafaka alıyordu. Kocası, "Fazla ödeme yaptım" diye dava açınca oyuncu, "Eşim intikam için dava açtı" dedi

10 Mayıs 2018, Perşembe 11:34
Oyuncu Özlem Güveli’den eski eşine intikam suçlaması
Dizi oyuncusu Özlem Güveli, boşandığı iş insanı İbrahim Türker ile dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü bulunan 14 yaşındaki oğullarına ödenen nafaka ve masrafları nedeniyle yeniden mahkemelik oldu.

2002 yılında hayatlarını birleştiren çiftin evliliği oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla son bulmuştu. Mahkeme çocuğun tüm masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

FAZLA PARA ÖDEDİĞİNİ SÖYLEYEREK KARISINI İCRAYA VERDİ

Çocuğun eğitim masraflarının ödenmesi sırasında sehven fazladan ödeme yaptığını ileri süren İbrahim Türker, bu paranın tahsili için Özlem Güveli'ye icra takibi başlattı.


Özlem Güveli

"KÖTÜ NİYETLİ, İNTİKAM ALMAK İÇİN DAVA AÇTI"

İstanbul Aile Mahkemesi'nde itirazın iptali davası açan Özlem Güveli, dilekçesinde, 5 bin TL nafakanın yetmediği gibi kendisinin de oğlunun masraflarını karşılamak için para eklediğini belirterek, eski eşinin fazladan bir ödeme yapmadığını, kötü niyetli ve intikam amacıyla dava açtığını belirtti.

Kaynak: Habertürk

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Jelena yenge açılıyor Dusko Tosic oyundan atılıyor

Jelena yenge açılıyor Dusko Tosic oyundan atılıyor
Zuhal Topal, Zahide Yetiş'in baby shower'ında ortaya çıktı

Zuhal Topal, Zahide Yetiş'in baby shower'ında ortaya çıktı
Keloğlan 40 yıl sonra yeniden film oluyor

Keloğlan 40 yıl sonra yeniden film oluyor
Kenan Ece ve Canan Ergüder'in büyük mutluluğu

Kenan Ece ve Canan Ergüder'in büyük mutluluğu

Serhat Akın'ın Twitch'te anlattığı hikâyeler büyük ilgi görüyor!

Serhat Akın'ın Twitch'te anlattığı hikâyeler büyük ilgi görüyor!
Tanyeli'den oryantal eleştirisi

Tanyeli'den oryantal eleştirisi

Meghan Markle’ın gelinliğinin modeli belli oldu

Meghan Markle’ın gelinliğinin modeli belli oldu
Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm izle: 17 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm izle: 17 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu: Didem İnselel (Yeni bölüm fragmanı yayında)

İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu: Didem İnselel (Yeni bölüm fragmanı yayında)
Miranda Kerr ve Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel’in bebeği oldu

Miranda Kerr ve Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel’in bebeği oldu
Hayranlarından Aslı Enver'e destek

Hayranlarından Aslı Enver'e destek