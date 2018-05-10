Oyuncu Özlem Güveli’den eski eşine intikam suçlaması

FAZLA PARA ÖDEDİĞİNİ SÖYLEYEREK KARISINI İCRAYA VERDİ

"KÖTÜ NİYETLİ, İNTİKAM ALMAK İÇİN DAVA AÇTI"

Çiğdem Saltık

, boşandığı iş insanı İbrahim Türker ile dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü bulunan 14 yaşındaki oğullarına ödenen nafaka ve masrafları nedeniyle yeniden mahkemelik oldu.2002 yılında hayatlarını birleştiren çiftin evliliği oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla son bulmuştu. Mahkeme çocuğun tüm masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.Çocuğun eğitim masraflarının ödenmesi sırasında sehven fazladan ödeme yaptığını ileri süren İbrahim Türker, bu paranın tahsili için'ye icra takibi başlattı.İstanbul Aile Mahkemesi'nde itirazın iptali davası açan, dilekçesinde, 5 bin TL nafakanın yetmediği gibi kendisinin de oğlunun masraflarını karşılamak için para eklediğini belirterek, eski eşinin fazladan bir ödeme yapmadığını, kötü niyetli ve intikam amacıyla dava açtığını belirtti.