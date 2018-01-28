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Oyuncu Peker Açıkalın'dan ilan-ı aşk

Oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabında sevgilisi Çiğdem Koç'a ilan-ı aşk etti

Oyuncu Peker Açıkalın'dan ilan-ı aşk
Sevgilisi Çiğdem Koç'la beraber çekilen fotoğrafınıInstagram hesabına yükleyen oyuncu Peker Açıkalın, o karenin altına duygusal bir not yazdı:

''GÜZEL VE GÜÇLÜ KADIN''

''Aşk bana göre sırasıyla sağlıktır, güvendir, huzurdur, mutluluktur. Ve güzel kadının arkasında güçlü bir erkek, hep güçlü bir erkeğin arkasında güzel bir kadın olmalı. Benim önümde duran güzel ve güçlü Çiğdem Koç, arkasındaki lavuk da benim. Anlayın işte canım.''

PEKER AÇIKALIN'IN PAYLAŞIMI:



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