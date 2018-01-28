Oyuncu Peker Açıkalın'dan ilan-ı aşk

''GÜZEL VE GÜÇLÜ KADIN''

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Çiğdem Saltık

Sevgilisi'la beraber çekilen fotoğrafınıInstagram hesabına yükleyen, o karenin altına duygusal bir not yazdı:''Aşk bana göre sırasıyla sağlıktır, güvendir, huzurdur, mutluluktur. Ve güzel kadının arkasında güçlü bir erkek, hep güçlü bir erkeğin arkasında güzel bir kadın olmalı. Benim önümde duran güzel ve güçlü Çiğdem Koç, arkasındaki lavuk da benim. Anlayın işte canım.''