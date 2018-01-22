Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Oyuncu Pelin Akil: Allah verir de bebeğimi görmeni çok isterdim

Oyuncu Pelin Akil sosyal medya hesabından hayatını kaybeden anneannesi hakkında paylaşımda bulundu

22 Ocak 2018, Pazartesi 09:39
Oyuncu Pelin Akil: Allah verir de bebeğimi görmeni çok isterdim
Bundan 40 gün önce anneannesini kaybeden oyuncu Pelin Akil onunla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı:

''Tam 40 gün oldu seni son gördüğümden bugüne anneannem, gittiğinden beri bi garip hallerdeyim. Bir mucize fotoğrafın düşer, bir perde oynar da buralardayım yanındayım dersin diye…



Alzheimer gelip bulmuştu seni uzun zaman önce, tiyatrom olurdu muhakkak bir oyunuma annem getirsin istedim, 'Zor olur onun için,yürüyemez hem anlamaz bir şey' derdi annemler ben yine de ısrarla getirmelerini istedim, iyi ki de istemişim. Bir şey diyemesen de hep gördüm o gurur duyan izleyişini. Sana yetti mi bilmem ama bana yetti. Oyunumu, evden alınmamı, nikahımı, her anımı gör istedim. Ah bir de Allah verir de bebeğimi görmeni çok isterdim, ama sonu yok onu da görsen torunun torununu görmeni isterdim herhalde.

Neyse çok uzattım iyi ki her anımda yanımdaydın ama seni çok özlüyorum. Pamuk saçlım, güzel gülüşlüm. Seni unutursam kalbim kurusun,seni çok seviyorum.''

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın aşk pozuna beğeni yağdıPelin Akil ve Anıl Altan'ın aşk pozuna beğeni yağdı

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gonca Vuslateri kaftan giydi, kına yaktı

Gonca Vuslateri kaftan giydi, kına yaktı
Burak Özçivit'in Afrin paylaşımına tepki yağdı

Burak Özçivit'in Afrin paylaşımına tepki yağdı
Yeşim Salkım kızını evlendirdi!

Yeşim Salkım kızını evlendirdi!

Ebru Gündeş suskun

Ebru Gündeş suskun

İzzet Yıldızhan dokuzuncu kez baba oldu

İzzet Yıldızhan dokuzuncu kez baba oldu
Ceylan Ertem: 'Savaşa hayır' dedi

Ceylan Ertem: 'Savaşa hayır' dedi
Belgin Doruk'un peri masalından akıl hastanesine uzanan hayatı

Belgin Doruk'un peri masalından akıl hastanesine uzanan hayatı
Mert Öcal: Sevgilim kameralara alışkın değil

Mert Öcal: Sevgilim kameralara alışkın değil
Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli

Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları

Alişan'ın hayranları: Yengeyi klibinde oynat

Alişan'ın hayranları: Yengeyi klibinde oynat