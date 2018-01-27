Oyuncu Pelin Sönmez Cem Candar ile evlendi

Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar
dünyaevine girdi. Genç oyuncu evlendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı nikâh fotoğrafıyla duyurdu.
Pelin Sönmez
fotoğrafın altına,"Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet" notunu düştü.
Pelin Sönmez ilk evliliğini işadamı Cengiz Çolak
ile yapmıştı. Pelin Sönmez ile Cengiz Çolak 2 yıl süren evliliklerine 2016 yılında nokta koymuştu.
NOT:
Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi olan Pelin Sönmez'in bacağındaki 'Dalkılıç' dövmesi Cengiz Çolak'la evliliğini sıkıntıya sokmuştu.
Öte yandan Pelin Sönmez bir filmin galasında giydiği dekolteli elbisesi ile epey bir dikkat çekmişti.
Pelin Sönmez
PELİN SÖNMEZ KİMDİR?
, 27 Nisan 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oynamış olduğu diziler ve söylemiş olduğu şarkılar ile birlikte hem oyuncu hem de şarkıcı olarak hayran kitlesini oluşturdu.
Bununla beraber lisans eğitimini de Kocaeli Üniversite’sinde
alan olan Pelin Sönmez, Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm Seyahat ve İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Jimnastik eğitimi de almış olan Pelin Sönmez
bu sebeple birçok dans gruplarıyla birlikte çalışıp dans etti.
Pelin Sönmez’in müziğe yönelmesindeki en büyük etken ise, babasının devamlı gitar çalıp şarkı söylemesi oldu.
Bunun devamında ise, daha 14 yaşlarındayken MMC
adlı müzik kanalında VJ’lik yapmaya başlayan Pelin Sönmez böylece pop müzik dünyasına adımını atmış oldu. Dans yeteneğini de kullanarak Mansur Ark’ın 2004 yılında çıkarmış olduğu ‘Gazla Gitsin’
klibinde dans eden kızlardan biri oldu.
Pelin Sönmez, Akasya Durağı
dizisinde Cezmi Baskın'ın (Osman) kızı Dilek
karakterini canlandırıyordu. Bu diziden sonra hem tanınmaya başladı hem de hayatı değişti.
Doğum Tarihi:
27 Nisan 1988
Boy:
159 cm
Kilo:
45 kg
Göz Rengi:
Açık Kahverengi
Saç Rengi:
Kumral
Burcu:
Boğa
Pelin Sönmez galada giydiği dekolteli kıyafetiyle olay oldu
Cengiz Çolak eski eşi Pelin Sönmez'e veda etti
Pelin Sönmez ile Cengiz Çolak boşandı
Elif Bayram