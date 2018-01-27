Oyuncu Pelin Sönmez Cem Candar ile evlendi

Pelin Sönmez



PELİN SÖNMEZ KİMDİR?

Pelin Sönmez galada giydiği dekolteli kıyafetiyle olay oldu

Cengiz Çolak eski eşi Pelin Sönmez'e veda etti

Pelin Sönmez ile Cengiz Çolak boşandı

Elif Bayram

Oyuncudünyaevine girdi. Genç oyuncu evlendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı nikâh fotoğrafıyla duyurdu.fotoğrafın altına,"Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet" notunu düştü.Pelin Sönmez ilk evliliğini işadamıile yapmıştı. Pelin Sönmez ile Cengiz Çolak 2 yıl süren evliliklerine 2016 yılında nokta koymuştu.Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi olan Pelin Sönmez'in bacağındaki 'Dalkılıç' dövmesi Cengiz Çolak'la evliliğini sıkıntıya sokmuştu.Öte yandan Pelin Sönmez bir filmin galasında giydiği dekolteli elbisesi ile epey bir dikkat çekmişti., 27 Nisan 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oynamış olduğu diziler ve söylemiş olduğu şarkılar ile birlikte hem oyuncu hem de şarkıcı olarak hayran kitlesini oluşturdu.Bununla beraber lisans eğitimini dealan olan Pelin Sönmez, Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm Seyahat ve İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Jimnastik eğitimi de almış olanbu sebeple birçok dans gruplarıyla birlikte çalışıp dans etti.Pelin Sönmez’in müziğe yönelmesindeki en büyük etken ise, babasının devamlı gitar çalıp şarkı söylemesi oldu.Bunun devamında ise, daha 14 yaşlarındaykenadlı müzik kanalında VJ’lik yapmaya başlayan Pelin Sönmez böylece pop müzik dünyasına adımını atmış oldu. Dans yeteneğini de kullanarak Mansur Ark’ın 2004 yılında çıkarmış olduğuklibinde dans eden kızlardan biri oldu.Pelin Sönmez,dizisindekarakterini canlandırıyordu. Bu diziden sonra hem tanınmaya başladı hem de hayatı değişti.27 Nisan 1988159 cm45 kgAçık KahverengiKumralBoğa