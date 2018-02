Oyuncu Rob Delaney'in 2 yaşındaki oğlu, kanserden öldü

'AKLIMI YİTİRMEMEYE ÇALIŞACAĞIM'



ROB DELANEY KİMDİR?

Elif Bayram

ABD'li aktöriki yaşındaki oğlu, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Londra'da yaşayan Rob Delaney'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj herkesi kahretti.İki yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden 41 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu şekilde paylaştı:"Çok üzücü haberlerim var. 2016'da beyin tümörü teşhisi konan 2 yaşındaki oğlumvefat etti. Şu anda çok üzgünüm. Bu felaketle başa çıkmaya, aklımı yitirmemeye çalışacağım. Teşekkür ederim güzel Henry. Bizimle geçirdiğin vakit için için. Seni çok özlüyoruz"oğlu Henry, 2016'da dünyaya gelmişti.1977'de Marblehead, Massachusetts'te doğdu. 18 yaşına kadar Boston'da yaşadıktan sonra, New York Üniversitesi'ne bağlı sanat fakültesi olan Tisch School of the Arts'ta öğrenim gördü.Rob Delaney'in kariyeri Twitter hesabından tanınmasıyla birlikte başladı. 2009 yılının Şubat ayında giriş yaptığıAralık 2012 itibarıyla 700 bine yakın takipçisi oldu.2010 yılında Paste dergisi Delaney'i Twitter'daki en komik kişilerden biri olarak gösterdi. Mayıs 2012'de ise Comedy Central ödüllerindeödülünü kazanan ilk komedyen oldu.Rob Delaney şimdilerde hem aktörlük yapıyor hem de yazarlık...