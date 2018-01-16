Eda Pera Küçük'e şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dizi oyuncusu 26 yaşındaki Tolga Pancaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Sunucu Eda Pera Küçük, dizi oyuncusu Tolga Pancaroğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, “Yalvarıyorum artık n'olur sesimi duyun" diyerek yardım istedi. Peki Tolga Pancaroğlu kimdir? İşte detaylar..." />

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Oyuncu Tolga Pancaroğlu kimdir?

Sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'e şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dizi oyuncusu 26 yaşındaki Tolga Pancaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Sunucu Eda Pera Küçük, dizi oyuncusu Tolga Pancaroğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, “Yalvarıyorum artık n'olur sesimi duyun" diyerek yardım istedi. Peki Tolga Pancaroğlu kimdir? İşte detaylar...

16 Ocak 2018, Salı 10:08
Oyuncu Tolga Pancaroğlu kimdir?
Sunucu Eda Pera Küçük, haziran ayında konuk olarak katıldığı Duymayan Kalmasın programında oyuncu sevgilisi Tolga Pancaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce şiddet iddialarıyla magazin sayfalarına konu olan Eda Pera Küçük, Tolga Pancaroğlu’nun kendisini merdivenlerden ittiğini söylemişti.

Şiddet olayalarının ardından Eda Pera Küçük, sosyal medya hesabından yardım isteyerek bir paylaşımda bulundu. "Tolga Pancaroğlu bana bıçak çekti ve ölümle tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Sunucu Eda Pera Küçük sosyal medyadan çağrıda bulunarak yardım istediSunucu Eda Pera Küçük sosyal medyadan çağrıda bulunarak yardım istedi


İşte Tolga Pancaroğlu hakkında merak edilenler…


Oyuncu Tolga Pancaroğlu'na sevgilisinden şok suçlama!Oyuncu Tolga Pancaroğlu'na sevgilisinden şok suçlama!

TOLGA PANCAROĞLU KİMDİR?

Tolga Pancaroğlu, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamdı. 2010 yılında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.  Şu anda ise TRT ekranlarında yayınlanan; başrolü Settar Tanrıöğen, Uraz Katgılaroğlu, Berna Koraltürk, Melis Tüzüngüç ve Özgün Karaman'ın paylaştığı Baba Candır dizisinin kadrosunda yer almakta ve Egemen karakterini canlandırıyor.


Tolga Pancaroğlu'nun Baba Candır dizisinden bir fotoğrafı

 


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