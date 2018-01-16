Oyuncu Tolga Pancaroğlu kimdir?

Sunucu Eda Pera Küçük sosyal medyadan çağrıda bulunarak yardım istedi



İşte Tolga Pancaroğlu hakkında merak edilenler…

Oyuncu Tolga Pancaroğlu'na sevgilisinden şok suçlama!

TOLGA PANCAROĞLU KİMDİR?

Haber Merkezi

Sunucu, haziran ayında konuk olarak katıldığı Duymayan Kalmasın programında oyuncu sevgilisi Tolga Pancaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce şiddet iddialarıyla magazin sayfalarına konu olan Eda Pera Küçük, Tolga Pancaroğlu’nun kendisini merdivenlerden ittiğini söylemişti.Şiddet olayalarının ardından, sosyal medya hesabından yardım isteyerek bir paylaşımda bulundu. "bana bıçak çekti ve ölümle tehdit etti." ifadelerini kullandı., 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamdı. 2010 yılında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Şu anda ise TRT ekranlarında yayınlanan; başrolüpaylaştığıdizisinin kadrosunda yer almakta ve Egemen karakterini canlandırıyor.