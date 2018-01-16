Oyuncu Tolga Pancaroğlu kimdir?

Sunucu Eda Pera Küçük
, haziran ayında konuk olarak katıldığı Duymayan Kalmasın programında oyuncu sevgilisi Tolga Pancaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce şiddet iddialarıyla magazin sayfalarına konu olan Eda Pera Küçük, Tolga Pancaroğlu’nun kendisini merdivenlerden ittiğini söylemişti.
Şiddet olayalarının ardından Eda Pera Küçük
, sosyal medya hesabından yardım isteyerek bir paylaşımda bulundu. "Tolga Pancaroğlu
bana bıçak çekti ve ölümle tehdit etti." ifadelerini kullandı.
Sunucu Eda Pera Küçük sosyal medyadan çağrıda bulunarak yardım istedi
Oyuncu Tolga Pancaroğlu'na sevgilisinden şok suçlama!
TOLGA PANCAROĞLU KİMDİR?
Tolga Pancaroğlu
İşte Tolga Pancaroğlu hakkında merak edilenler…
, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamdı. 2010 yılında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Şu anda ise TRT ekranlarında yayınlanan; başrolü Settar Tanrıöğen, Uraz Katgılaroğlu, Berna Koraltürk, Melis Tüzüngüç ve Özgün Karaman'ın
paylaştığı Baba Candır
dizisinin kadrosunda yer almakta ve Egemen karakterini canlandırıyor.
Tolga Pancaroğlu'nun Baba Candır dizisinden bir fotoğrafı
Haber Merkezi