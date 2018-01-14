Oyuncu Yıldız Asyalı eşinden boşandı (Yıldız Asyalı kimdir?)

YILDIZ ASYALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

ARDA KURAL İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Yıldız Asyalı şu an Kanal 7'de Elif dizisinde oynuyor.

Çiğdem Saltık

2015 yılında iş adamıile dünyaevine giren'nın boşandığı ortaya çıktı.'nın bu evlilikten 1,5 yaşında Ayşe Mira adında bir kızı var."Sessiz sedasız evliliğimizi bitirdik. Anne ve baba olarak kızımızı büyütüyoruz" dedi.17 Eylül 1980'de İstanbul'da doğan Yıldız Asyalı, dizi kariyerinde pek çok yapımda kendine yer buldu.Bir dönem Kanal D Çocuk Kulübü ile çalışan ve sonrasında Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi yapımlara destek olan jeneriklerini besteleyip, seslendiren Yıldız Asyalı, Çifte Bela ve Yıldızların Altında gibi dizilerde yer aldı.Çıkış yakaladığı Hayat Bilgisi dizisinde 3 sezon boyunca yer alan Yıldız Asyalı, Avrupa Yakası, Daha Neler, Aşkın Dansı, Şarkılar Susmasın, Yasak Elma ve Asayiş Berkemal gibi projeler ile beğeni topladı.Müziğe de ilgi duyan Yıldız Asyalı 2008'de Seda Telciler ve Burcu Canbaş ile Grup Mp3 adlı grubu kurdu. Grubun ilk albümündeki Sevmek Zamanı adlı şarkısı hariç bütün şarkıların söz ve müziği Yıldız Asyalı'ya aittir. Yıldız Asyalı'nın Grup Mp3 macerası uzun sürmedi; grubun kurulduğu sene sanatçı gruptan ayrıldığını açıkladı.Yıldız Asyalı Eyvah Babam adlı dizide rol arkadaşı Arda Kural ile tam evlenmek üzereyken ayrılmıştı. Yıldız Asyalı'dan ayrılıkla ilgili şöyle bir açıklama gelmişti:'Arda'nın ailesi beni istemeye gelmişti. Düğün tarihimiz belliydi. Evimiz hazırlanmış, eşyalarımız alınmıştı. Arda son bir kez eski sevgilisini görmek ve ona veda etmek istedi. Gitti, uzun süre gelmeyince şüphelendim. Beni aldattığını düşündüm ve bitti. Evi terk edip çıktım. Arda ise veda etmeye gittiği o kıza döndü''