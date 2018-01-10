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Oyuncu, yönetmen ve yazar Yılmaz Onay hayatını kaybetti

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Yılmaz Onay 80 yaşında yaşamını yitirdi

10 Ocak 2018, Çarşamba 12:35
Oyuncu, yönetmen ve yazar Yılmaz Onay hayatını kaybetti
Birçok ödülü olan, 'Filmatik' ve 'Oyun Değil' kitaplarının yazarı, aynı zamanda yönetmen ve çevirmen olan Yordam kitap yazarlarından Yılmaz Onay 80 yaşında vefat etti.

YILMAZ ONAY KİMDİR?



Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk deneyimlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi oluşumlarda kazandı.

Bir dönem Ankara Deneme Sahnesi'nde çalışıp, ilgi alanını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne'nin kurulmasında yer alarak, sahneleme çalışmalarını yurt dışında da Hollanda ve Almanya'da sürdürdü.

Yılmaz Onay daha sonra yönetmen ve yazar olarak sanat hayatına devam etti.

Toplumcu gerçekçi bir tiyatro adamı olan Yılmaz Onay, Türkiye'de epik tiyatronun öncülerindendi.

Oyun kitapları yazmanın yanında, Bertolt Brecht, işçi tiyatrosu ve diğer çeşitli konular üstüne kuramsal kitaplar da yazdı, çevirdi ve tiyatroya uyarlamalar yaptı.

Oyunları Devlet Tiyatrolarında da sergilendi. Romanı 'Yazılar Filmatik' ve tiyatro oyunu 'Sanatçının Ölümü' filme çekildi.


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