Oyuncu Zeynep Elçin duruşmaya zorla getirilecek! Zeynep Elçin kimdir?

''SENİ ÇÜRÜTECEĞİM''

Oyuncu Zeynep Elçin'i, kocası tehdit etti: Seti basar, seni öldürürüm

ZEYNEP ELÇİN KİMDİR?

AİLESİ KARŞI ÇIKMIŞ

Çiğdem Saltık

Savaşçı, Şeref Meselesi, Aşk ve Günah, Kaderimin Yazıldığı Gün, Rüzgârın Kalbi ve Göz Zamanı gibi dizilerde oynayan güzel oyuncu(27) şiddet uyguladığı, şantaj ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 7 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski eşi(37) İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada savunma verdi.Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek ve hakaret suçlamasıyla yargılanan"Ben kendisini eve kapatmadım, onu tehdit etmedim, şantajda bulunmadım ve özgürlüğünü daraltmadım. Oyuncu olan şikayetçi İzmir'den İstanbul'daki menajerinin yanına kaçmıştır" dedi.Sabah'ın haberine göre, mahkeme davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan şikayetçi'in zorla duruşmaya getirilmesine ve sanık Yiğit'e verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi.Duruşmaya zorla getirilmesine hükmedilen, 1,5 yıl evli kaldığı ve boşandığı eşinden gördüğü şiddet yüzünden oyunculuk eğitimine bir süre ara verdiğini ve evde kilitli kalarak hapis hayatı yaşadığını iddia etmişti.'le ilgili'e "Görüşürüz Elçin görüşürüz bunların hepsinin hesabını tek tek vereceksin", "Fazla sürmez öğrenirim hangi set gelip rezil olacaksın orada rezil" ve 'Seni çürüteceğim" gibi çok sayıda mesaj gönderdiği iddiaları da var.'de yayınlanandizisindeolünü oynayan, dizi biter bitmez yurtdışında oyunculuk dersleri almak istiyor.Dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan, oyuncu olmanın büyük cesaret istediğini söyledi.27 yaşındaki genç oyuncu, başta kararsızlıklar yaşasa da oyunculuk kariyerinde ilerlemek için eğitim alması gerektiğini düşünüyor.9 yıldır oyunculuk mesleğinde olanverdiği bir röportajda hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini, başlarda çok zorlandığını ve zaman kaybettiğini anlatarak ''Bundan sonraki arzum doğru bir şekilde yönlendirilmek. Oyunculukta en dikkat edilmesi gereken şey ilk başta bu olmalı. Bunu ben tecrübeyle edindim oyuncu olmak isteyenlere tavsiyem kendilerine zaman kaybettirmeyecek kişilerle çalışmaları'' diyor.Çocukluktan beri oyunculuk hayali kurduğunu anlatan, Gaziantep'te büyüdüğü için tiyatro gruplarına katıldığını sonrasında da dizilerde oynamaya başladığını anlatarak ailesinin başlangıçta karşı çıktığını ancak şimdilerde en büyük destekçisi olduklarını söylüyor.Zeynep Elçin, oyuncu olmak için evden kaçtığı iddialarına da şu sözlerle açıklama yapıyor:''Bu hakkımda bilinen büyük bir yanlış Gaziantepli muhafazakar bir ailede büyüdüm. Kültürümüz çok korumacıdır bu yüzden bütün akrabalarım, ailem oyuncu olmama karşı çıktı. Çünkü bilmedikleri bir iş ve ortamdı. Başıma bir şey gelmesinden çok korkuyorlardı. Oyuncu olmamdansa onlar bankacı olmamı istedi. Ama her şeye rağmen bu işten vazgeçmeyeceğimi anladıklarındaysa en büyük destekçim oldular. Özellikle annem en çok destekleyen kişi. Yani oyunculuk için evden kaçmadım sadece, İktisat Fakültesi’nde okurken üniversiteyi yarıda bıraktım İstanbul’a geldim kendime yeni bir hayat kurdum.''