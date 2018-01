Oyuncular çıldırdı

MİLYAR DOLARA KOŞUYOR



Strateji ve savaş oyunlarında daha hızlı ve etkili olmak için satın alınan oyun içi aletlerin Türkiye'deki pazar büyüklüğü 400 milyon TL'ye çıktı. Tek bir seferde 400 bin TL'lik alım yapan, sadece bir taramalı tüfeğe 6 bin TL veren var. Bunlar genellikle beraber oyun oynamak için arkadaşlara hediye ediliyor. Oyun pazarı büyüdükçe bu satışlar da aynı oranda artıyor.Dünyanın en büyük oyun fuarları arasında gösterilen Gaming İstanbul, Harbiye Kongre Merkezi'nde kapılarını yarın açıyor. Fuar öncesi soruları yanıtlayan Gaming İstanbul Direktörü Meriç Eryürek Türk oyun pazarının 1 milyar dolara koştuğuna dikkat çekerek "Oyun içi donanım pazarında da dünyayı geride bıraktık. Daha iyi silah, at, sihir ya da araç kullanmak için bir yılda 400 milyon TL harcandı" dedi.Dünya oyun devlerinin lansmanlarını Türkiye'de yapmak için yarıştığına dikkat çeken Meriç Eryürek şunları söyledi:"Çünkü Türkiye, Avrupa'ya göre çok daha ucuz. Türkiye'de yapılan etkili bir tanıtım dünyada anında yankı buluyor. Gaming İstanbul bulunmaz bir nimet. Avrupa ve Ortadoğu kültürünü içinde barındıran bir ülkeyiz. 30 milyon oyuncumuz var."4 Şubat'a kadar sürecek olan fuara dünya çapında 5 bine yakın profesyonel katılımcı beklendiğini ifade eden Meriç Eryürek şöyle devam etti: "Gençlerimizin yarısına yakını artık İngilizce biliyor. Bu Türkiye'nin cazibesini artırıyor. Çinliler, İranlılar, Tayvanlılar, Koreliler artık bölgesel oyun tanıtımlarını burada yapıyor. İstanbul dünyanın oyun tanıtım üssü oldu."İnsanların oyun içi silah, araç, at, sihir, mekan almak için ciddi paralar harcamaya başladığına da vurgu yapan Meriç Eryürek "Oyun içi donanım satış pazarının Türkiye'de 400 milyon liraya kadar yükseldiğine dikkat çekti.Eryürek bir oyun içindeki donanımı satın almak için tek seferde 400 bin TL harcayan var. Bu kişilerin çoğu aldıkları aletleri beraber oynamak için arkadaşlarına hediye ediyor. Türk oyun pazarı her yıl yüzde 20 büyüyor. 10 yıl içinde gençlerin en az yüzde 20'si oyun sektöründe çalışacak" dedi.