Oyuncuları, milyonluk arabalara binen yapımcı Timur Savcı, 90 bin TL'lik aracıyla görüntülendi

Bugüne kadar 'Muhteşem Yüzyıl', 'Söz', 'Suskunlar', 'Çalıkuşu', 'Kardeşim Benim' ve 'İkimizin Yerine'
gibi birçok dizi ve sinema filminin yapımcısı olan Timur Savc
ı önceki akşam İstinye Park'taydı.
ARACIYLA ŞAŞIRTTI
Yüksek bütçeli yapımlara imza atan ve milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin en çok kazanan yapımcılarından biri olan Timur Savcı'nın
yaklaşık değeri 90 bin TL olan aracıyla görüntülenmesi şaşırttı.
ROL VERDİĞİ OYUNCULAR MİLYONLUK ARABALARA BİNİYOR
Dizi ve filmlerinde rol verdiği oyuncuların milyonluk araçlara binmesine rağmen usta yapımcı Timur Savcı,
mütevazı yaşantısı ve kişiliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Timur Savcı'dan Hülya Avşar'a yasak listesi
İŞTE TİMUR SAVCI'NIN ARACI:
Elif Bayram