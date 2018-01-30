Oyuncuları, milyonluk arabalara binen yapımcı Timur Savcı, 90 bin TL'lik aracıyla görüntülendi



ARACIYLA ŞAŞIRTTI



ROL VERDİĞİ OYUNCULAR MİLYONLUK ARABALARA BİNİYOR



İŞTE TİMUR SAVCI'NIN ARACI:

Timur Savcı'dan Hülya Avşar'a yasak listesi

Elif Bayram

Bugüne kadargibi birçok dizi ve sinema filminin yapımcısı olanı önceki akşam İstinye Park'taydı.Yüksek bütçeli yapımlara imza atan ve milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin en çok kazanan yapımcılarından biri olanyaklaşık değeri 90 bin TL olan aracıyla görüntülenmesi şaşırttı.Dizi ve filmlerinde rol verdiği oyuncuların milyonluk araçlara binmesine rağmen usta yapımcımütevazı yaşantısı ve kişiliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.