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Oyuncuları, milyonluk arabalara binen yapımcı Timur Savcı, 90 bin TL'lik aracıyla görüntülendi

'Muhteşem Yüzyıl', 'Söz', 'Suskunlar', 'Çalıkuşu', 'Kardeşim Benim' ve 'İkimizin Yerine' gibi birçok dizi ve sinema filminde imzası olan yapımcı Timur Savcı, mütevazi kişiliğiyle hayran bıraktı

30 Ocak 2018, Salı 09:56
Oyuncuları, milyonluk arabalara binen yapımcı Timur Savcı, 90 bin TL'lik aracıyla görüntülendi
Bugüne kadar 'Muhteşem Yüzyıl', 'Söz', 'Suskunlar', 'Çalıkuşu', 'Kardeşim Benim' ve 'İkimizin Yerine' gibi birçok dizi ve sinema filminin yapımcısı olan Timur Savcı önceki akşam İstinye Park'taydı.


ARACIYLA ŞAŞIRTTI


Yüksek bütçeli yapımlara imza atan ve milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin en çok kazanan yapımcılarından biri olan Timur Savcı'nın yaklaşık değeri 90 bin TL olan aracıyla görüntülenmesi şaşırttı.


ROL VERDİĞİ OYUNCULAR MİLYONLUK ARABALARA BİNİYOR


Dizi ve filmlerinde rol verdiği oyuncuların milyonluk araçlara binmesine rağmen usta yapımcı Timur Savcı, mütevazı yaşantısı ve kişiliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 


İŞTE TİMUR SAVCI'NIN ARACI:




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