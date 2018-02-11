Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi

JANDARMA KOMUTANI HAYATINI KURTARDI

Erdinç Şahin

Spor alanlarında özellikle de futbol sahalarında zaman zaman görülen kalp krizi vakalarından biri de, bugünMahallesi’nde yaşandı.Amatör takımlarkarşı karşıya geldi. Salihli Gücü’nün 1-0 kazandığı maçın 60’ıncı dakikasında oyundan alınan ve kulübede oturan 35 yaşındakikalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi Yeşilyurtspor antrenörü Himmet Efe Cengiz yaptı. Ardından Gündür, jandarma aracıylane götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda ambulansa devredilen Gündür, hastaneye ulaştırıldı., “Sporcumuza anjiyo yapıldı. Şu anda yoğun bakımda. Sağlık durumu iyi. Jandarma komutanının ani kararı ve hastayı aracıyla taşıması, belki de sporcumuzun hayatını kurtardı. Sahada sağlık ekibinin bulunmaması, büyük bir zaaf. Amatörlere de sağlık ekibi verilmesini istiyoruz” dedi.