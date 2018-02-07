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Oyunseverlere müjde! Spotify ve Discord'dan harika yenilik

Spotify ve Discord, milyonlarca oyunsevere yepyeni bir müzik deneyimi sunuyor.

Oyunseverlere müjde! Spotify ve Discord'dan harika yenilik
Üst düzey bir oyun deneyimi için oyun içi chat özelliğini ve müziği bir araya getiren bu yepyeni entegrasyonun keyfine varmak için Discord içerisinde yer alan “Ayarlar” sekmesini açmanız ve “Bağlantılar” bölümüne girip Spotify ’a bağlanmanız yeterli.

Tüm bu kurulum süreci tamamlandıktan sonra müzik ve oyun heyecanını bir arada yaşamaya hazırsınız:


GRUP OLARAK MÜZİK DİNLEYİN 


Spotify Premium kullanıcısı olarak, arkadaşlarınızla bir yandan eşzamanlı olarak oyun müziklerini dinlerken diğer yandan oyun için gelecek hamleleriniz hakkında sohbet edebilirsiniz.
 

YENİ OYUN MÜZİKLERİNİZİ BULUN


Bu yeni entegrasyon ile tüm kullanıcılar, Discord üzerinden kendi favori müziklerini anlık olarak seçip, arkadaşları ile paylaşabiliyor. Platforma bağlı kullanıcılar, o anda dinledikleri müziği gösteren bir etiket alıyor.,

“Oyun deneyiminin tamamlayıcı bir parçası olarak müziğin önemini vurgulamak üzere önemli bir adım attık” diyen Spotify Platform & Partner Deneyimi Ürün Direktörü Mikael Ericsson şöyle devam ediyor: “Spotify Premium ve Discord kullanıcılarına grup olarak müzik dinleme olanağı ve en sevdikleri oyunların tadını çıkarırlarken dinledikleri müzikleri paylaşma fırsatı sunduğumuz için oldukça heyecanlıyız.”
 


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