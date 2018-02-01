Öz kızını tacizden yargılanıyordu! Adliye önünde hareketli dakikalar

TUTUKLU YARGILAMA KARARI

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS YAKALADI

Erdinç Şahin

Isparta Yalvaç’ta oturan anne H.G., 2016 yılında kızı A.G.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ederek, neden kaynaklandığını sordu. A.G., öz babası Ş.G.’nin yaklaşık 7 aydır kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi.Bunun üzerine anne, 2 çocuğunun babası Ş.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geçen yılın şubat ayında A.G. hakkında, ’suçlamasıyla dava açıldı.’nde dün görülen gizli duruşmada, A.G. hakkında’ndan istenen rapor okundu. Raporda, küçük kızın olay nedeniyle beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.Mahkeme Başkanı, duruşmaya verilen aranın ardından, ara kararı açıkladı. Hakim, sanıksuçundan ceza alma olasılığı göz önünde bulundurularak, kaçma riskine karşı tutuklu yargılanmasına karar verildiğini kaydetti.Kararın açıklanmasının ardından salondan ayrılan sanık Ş.G., koşar adımlarla adliye binasından çıktı. Duruşma salonu kapısında bekleyen polis memurları, Ş.G.’yi kovalamaca sonunda, adliye bahçesinde yakaladı. Ş.G., işlemlerinin ardından Yalvaç B Tipi Cezaevi’ne gönderildi.