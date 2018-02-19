Öz oğluna cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Öz oğlunu kaldığı tarikata ait yurda götürürken cinsel istismarda bulunan baba G.M.B, “Alt soya karşı çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan” Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Öz oğluna cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
Soruşturma dosyasına göre, 14 yaşındaki lise öğrencisi olayı şöyle anlattı:

“Yurdun arka tarafına arabayla geçtik. Arabayı burada durdurdu. Ben o sırada arabanın ön tarafında oturuyordum. Bana arkaya geç dedi. (…) Daha sonra burada yaklaşık 10 dakika durduk. Polis geldi. Eğer polis gelmeseydi bir şey yapmazdım, kimseye bahsetmezdim. Utandığımdan dolayı sıkıntılarımı paylaştığım anneme ve amcama da bu durumu anlatamazdım.” Baba G.M.B de ifadesinde, oğlunun anlattıklarını teyit etti. 

Hürriyet


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