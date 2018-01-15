

OZAN AKBABA VE BUKET ARIKAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Elif Bayram

ATV'de ekrana gelenz" dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizide birlikte rol aldığı arkadaşı Ozan Akbaba ve yapımcı eşi Buket Arıkan ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Üç buçuk..." notunu düştü. Bu paylaşım, "Ozan Akbaba baba mı oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımının ardından Ozan Akbaba da sırtına bir bebek kıyafeti koyduğu fotoğrafı 'Canımın canı' notu ile paylaşınca sorunun cevabı belli oldu. Ozan Akbaba baba oluyor.Temmuz 2017'de evlenmişti. Ozan Akbaba'nın nikâh şahitliğini, Buket Arıkan'ın nikah şahitliğini iseyapmıştı.