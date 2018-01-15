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Ozan Akbaba baba oluyor

 "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba baba oluyor 

15 Ocak 2018, Pazartesi 14:14
Ozan Akbaba baba oluyor
ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizide birlikte rol aldığı arkadaşı Ozan Akbaba ve yapımcı eşi Buket Arıkan ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Üç buçuk..." notunu düştü.  Bu paylaşım, "Ozan Akbaba baba mı oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.



Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımının ardından Ozan Akbaba da sırtına bir bebek kıyafeti koyduğu fotoğrafı 'Canımın canı' notu ile paylaşınca sorunun cevabı belli oldu. Ozan Akbaba baba oluyor.


OZAN AKBABA VE BUKET ARIKAN NE ZAMAN EVLENDİ?


Ozan Akbaba ile Buket Arıkan, Temmuz 2017'de evlenmişti. Ozan Akbaba'nın nikâh şahitliğini Oktay Kaynarca, Buket Arıkan'ın nikah şahitliğini ise Sinan Albayrak yapmıştı. 


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