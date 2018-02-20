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Ozan Çolakoğlu: Asistanım dolandırıcılarla birlikte

Çek üzerinde oynama yaptığı iddiasıyla ifade veren Ozan Çolakoğlu, “Eşim Gülşen’in aracını sattım. Asistanım ile aracı alan kişi bir olup beni dolandırdı. Asıl mağdur benim” dedi

20 Şubat 2018, Salı 08:09
Ozan Çolakoğlu: Asistanım dolandırıcılarla birlikte
Popçu Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, geçen günlerde eşinin lüks aracını satmak istedi. Ozan Çolakoğlu, 750 bin liraya Murat Dudu'yla anlaştı.

Murat Dudu, Ozan Çolakoğlu'nun banka hesabına kapora olarak 150 bin lira gönderdi. Paranın tamamını ise Ozan Çolakoğlu'nun iş yerine giderek, kendi imzası ve cirosu bulunan bir çekle ödedi.

Günaydın'ın haberine göre; bir süre sonra çeki bozdurmak için bankaya başvuran Ozan Çolakoğlu, çekin karşılığı olmadığını öğrenince, Murat Dudu'nun sahibi olduğu şirkete icra takibi başlattı. Şirketine haciz gelen Murat Dudu ise, icraya konu olan çekin kendisi tarafından cirolanmadığını ileri sürdü. Ozan Çolakoğlu'nun çek üzerinde oynama yaparak kendisini zor durumda bıraktığını söyleyen Murat Dudu, Ozan Çolakoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.


'ASIL MAĞDUR BENİM'


Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ozan Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Eşim Gülşen'in adına kayıtlı olan lüks marka aracı Murat Dudu'ya sattım. Asistanım Utku Ergün ile Murat Dudu ortak çalışarak beni zarara uğrattılar. Murat Dudu'nun ileri sürdüğü gibi dolandıran değil, dolandırılan tarafım. Başlattığım icra takibi sonrası şirkete hacze gittiğimizde şirketin tasfiye edildiğini gördüm. Zararım da giderilmedi."


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