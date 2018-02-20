Ozan Çolakoğlu: Asistanım dolandırıcılarla birlikte



'ASIL MAĞDUR BENİM'

Hadise ve Gülşen isyan etti!

Gülşen 40 bin liraya pamuk şeker oldu

Gülşen saçlarına kaynak yaptırdı!

Elif Bayram

Popçueşi, geçen günlerde eşinin lüks aracını satmak istedi. Ozan Çolakoğlu, 750 bin liraya Murat Dudu'yla anlaştı.banka hesabına kapora olarak 150 bin lira gönderdi. Paranın tamamını ise Ozan Çolakoğlu'nun iş yerine giderek, kendi imzası ve cirosu bulunan bir çekle ödedi.Günaydın'ın haberine göre; bir süre sonra çeki bozdurmak için bankaya başvuran Ozan Çolakoğlu, çekin karşılığı olmadığını öğrenince, Murat Dudu'nun sahibi olduğu şirkete icra takibi başlattı. Şirketine haciz gelen Murat Dudu ise, icraya konu olan çekin kendisi tarafından cirolanmadığını ileri sürdü. Ozan Çolakoğlu'nun çek üzerinde oynama yaparak kendisini zor durumda bıraktığını söyleyen Murat Dudu, Ozan Çolakoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren, şöyle konuştu:"Eşim Gülşen'in adına kayıtlı olan lüks marka aracısattım. Asistanımortak çalışarak beni zarara uğrattılar. Murat Dudu'nun ileri sürdüğü gibi dolandıran değil, dolandırılan tarafım. Başlattığım icra takibi sonrası şirkete hacze gittiğimizde şirketin tasfiye edildiğini gördüm. Zararım da giderilmedi."